【中伏】拍拖2個月　內地男向女友借3000元　後稱當每年接送車費

體貼的「有車階級」男士，往往會對女友管接管送，窩心舉動確會令人心甜，但如果收車費又怎樣呢？近日內地有女生在討論區發帖，指男友因急着要錢用而向她借了3000元（人民幣，下同），未料男友其後指當作是接送一年的車費。女生指與男友才拍拖2個多月，驚覺中了借錢套路，遂向網民求教：「男友要我一年給他3000元順風車車費，他是不是很小氣？」帖子引起網民熱烈討論，有人直斥那是孤寒男，但亦有人指男方可能是開玩笑，別太認真，但如果是認真，還是早日分開較好。

男友向女生商借3000元，女生沒有多猜疑就把錢轉了給對方。（左為微博圖片，右為《香港01》製圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名杭州女生日前在內地討論區以「男友向我要3000元順風車費，他是不是很小氣為題」發帖，指跟同事男友拍拖2個多月，對方每天管接管送，還是挺甜蜜的。在某天，她收到了男友的微信，指自己因剛交了半年房租，一時花光了錢，故向她借3000元用作繳汽車保險費，並承諾下個月出糧時一定會還錢。

女生不以為意，用支付寶轉了錢給男友，詎料此時男友突然轉了話題：「剛微信有人加我，讓我早上順風車載他上班，每天給我錢也能賺個外快。」男友的收入增加，女生當然覺得開心，但又擔心早上沒有男友接載，所以就問：「那你早上還能順路載我上班嗎？」

沒料到男友卻回答：「載你上班那麼久了，要不這3000塊就當你一年順風車車費好了，我載你一年。」女生頓時覺得十分驚訝，「畢竟是男女朋友，而且還是順路的，就算是同事的關係，也不應該要車費吧」。又指他們交往了才兩個多月，平時覺得他還可以，惟這番對話就令她感到男友有點小氣，但她亦懷疑男友或許是在開玩笑，但她再也不敢讓男友接送了。

帖文引起網民熱烈討論，不少人認男方確實太小氣，沒有道理讓女朋友付順風車的錢，「就算打車一個月也可能不要3000......」、「這樣的男怎麼找到女朋友？」；有人甚至勸女生好好想想，「就算他是玩笑話，內心也是特別在乎付出的人，金錢尤其是計較的那種，自己想吧」、「給吧，就當打了一個月車，然後分開」、「如果男朋友是認真的，那麼親還是坐公交吧」。

（微博）