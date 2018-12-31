【2018回顧】心理學家指今年8大煩惱原來係呢幾樣　你有冇中過？

快要踏入2019年，大家都開始回顧2018年的經歷，而今年的健康運又過得好嗎？美國一班心理學家共同討論今年最多人曾遇過的煩惱與糾結，以下8大問題大家又有曾遇過嗎？

美國一班心理學家共同討論今年最多人曾遇過的煩惱與糾結，以下8大問題大家又有曾遇過嗎？（示意圖，GettyImages）

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１. 焦慮

來自洛杉磯的心理學家帕蒂（Patti Johnson）稱：「越來越多人有焦慮症狀，他們都是擔心未來的事情，令身體及心理處於緊張狀態，再繼而出現逃避責任和避開身邊的人等等行為。」在今年，美國心理學組織曾公佈研究結果，指出焦慮症狀是特別多於年輕人身上出現，而常見的焦慮範圍包括工作、金錢、甚至有時事及政治。

帕蒂解釋其實有方法可以管理好自己的焦慮情緒，第一是讓自己明白每刻都總有突如其來的事會發生，其實暫時不理顧是容許的。第二是做出你認為對的事情；第三，可以為突如其來的情況準備計劃，或者設立數個指定目標，讓自己能積極解決事情。

2. 工作與生活的平衡

另一心理學家蘿倫（Lauren M.Gross）指出現時不少人太在意工作與生活之間的平衡，並認為自己一定做得到。但這反而引致壓力、抑鬱、焦慮，甚至影響人際關係。

蘿倫續稱，其實抽出空餘時間做自己喜好的事情，例如運動、戶外活動、找朋友談天、或是沖個泡泡浴等，可讓自己得以放鬆。

3. 性騷擾

今年不少女性響應「#MeToo」運動，勇敢地公開自己曾被性侵的痛苦經歷。臨床心理學家及性治療師加莉芬（Kelifern Pomeranz）表示，她有不少患者亦分享「#MeToo」時刻，更有患者從事件中反思到底自己會否別人眼中的加害者。

加莉芬補充，若自己曾經歷過這些痛苦時刻，不要害怕找朋友傾訴，甚至可以找專業人士尋求支援。

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4. 依賴社交媒體及科技

心理學家達林（Darin Bergon）指出，不少人因為過於依賴社交媒體及科技，他們思考自己與科技的關係，其實最主要原因是他們花太多時間在電子產品，最近有研究指出，人們每日最佳使用電子產品的時間是大約30分鐘，對健康的影響可減到最低。

達林續稱，他會鼓勵病人評估自己為電子產品花了多少時間及精神，回報又有多少？對人生目標又有如何的影響？

5. 感情問題

兒童、夫妻、家庭心理學家法蘭（Fran Walfish）指出情侶吵架，最重要是有坦誠及正確的溝通。第一步，他建議必須承擔自身的問題，並先找地方冷靜自己。第二步，必須不打斷對方，並留心聽其說話，如果有不滿或批評，就要在其間提出，對方在此時會較容易接受。

法蘭亦指出溝通的主題要明確，千萬別挖出「千年舊帳」。若願意的話，更可選擇以幽默、笑容化解爭吵帶來的傷害，更可讓彼此正面解決問題。

6. 親友離世

心理治療師珍妮卡（Janika Joyner）表示今年有不少患者失去他們的至親，這情況的確很難叫人接受。她指出，如果想感受到已離去的親友仍在身邊，可以嘗試穿著他們的衣服或飾物；又或是可以在家中設一個專屬他們的小空間，放置他們的相片或他們生前喜愛的東西，默默地懷念他們。

珍妮卡補充，參與分享小組，與同路人盡訴心聲亦是不錯的方法。

7. 與他人比較

註冊心理輔導員布莉（Brie Shelly）稱，因社交媒體Facebook、Instrgram等的盛行，不少病人過度關注自己的形象而增添壓力，最終導致患有抑鬱或焦慮。她解釋，當事人經常在社交媒體看到別人的生活而不自覺地作出比較，無形間為自己造成壓力。

若要克服這問題，布莉建議最好取消追蹤令自己產生負面情緒的人，或取消其應用程式，你亦可嘗試控制自己一天內只花數分鐘瀏覽應用程式的內容。她亦建議做其他活動，如閱讀、冥想等以取代瀏覽社交媒體，讓自己的心理健康作出改善。

8. 政治憂慮

心理治療師及輔導中心負責人安娜（Anna Poss）稱今年有太多負面時事消息，不少患者曾頻密地留意時事，甚至經常活躍於社交媒體，令自己難於放鬆及控制怒氣。

安娜建議，減少望螢幕的時間，為自己的健康多加留意，這樣亦頗有幫助。

（HuffPost）