【多圖】男變暴走族女變花魁　日本北九州成人式瘋狂背後有段故？

日本「成人之日」定於每年1月的第2個星期一，於該年年滿20歲的年青人都會在「成人式」當日穿上傳統和服，想盡辦法展現最美一面，迎接人生新一頁。環顧日本各地，北九州的成人式可算是最矚目，原因是當地每年都有極具話題性的打扮，男的會扮成暴走族，女的則變華麗花魁，今年更有女生在頭上放上整隻野豬生肖裝飾，非常吸睛。 「新成人」打扮出位並不代表他們都是「野孩子」，只是北九州以往的成人式中，前輩都以誇張見稱，於是每年「新成人」都會承襲前輩風格，忘我打扮，閃爆登場，在一生人一次的儀式中瘋狂一次。

北九州的成人式中，今年有女生在頭上放置整隻野豬生肖裝飾，極度吸睛。（網上圖片）

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成人式通常都是「新成人」比威風及爭妍鬥麗的地方，但在北九州成人式上，男的很多都會約一班好兄弟，大家一起穿上同一款像「暴走族」才會穿的服飾，將頭髮電得蓬鬆並染成七彩才登場；女的則穿上鮮艷無比的和服，把髮型造得像花冠一樣，有人甚至會以江戶時代花魁模樣到場。

由於今年是豬年，在日本的代表生肖是野豬，成人式上自不然會看到有以野豬為髮型主題的新成人。一名女生頭上的全隻野豬裝飾比她的頭還大，而且做得栩栩如生，令不少網民看到都大讚「你贏」。另外亦有一名男生將頭髮燙成野豬頭形狀，雖然未知他其是否使用真髮，但該造型亦相當吸睛。

橋本環奈今年成年，在社交媒體大曬成人式的照片。（橋本環奈經理人ig圖片）

其實北九州每年的成人式都引來大批傳媒到場採訪，當地店家亦會特別為新成人做全身造型，不少新成人甚至會為這天提早存錢準備。不過瘋狂還瘋狂，許多人即使身穿厚重衣服，都不忘在儀式場地附近幫手撿垃圾，另外亦有攤檔會為他們拍照，在現場將照片印成賀年卡，讓他們寄給父母，感謝父母養育之恩。

除了北九州，日本各縣市都會舉行成人式，不少港人熟悉的日本藝人如橋本環奈、廣瀨鈴及乃木坂46的齊藤飛鳥都是今年成年，不少人都在社交媒體大曬成人式的照片。

（綜合）