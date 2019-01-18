太子食肆廁所窄到閂唔到門　師傅削門到剛剛好　網民：不如開放式

香港土地有限，舖位租金高企，不少餐廳都要各施各法偷位讓空間更「見使」。近日有網民在facebook群組分享太子一間食肆廁所的奇怪裝修，只見廁所門不夠位開關，被馬桶阻塞，結果裝修師傅決定把門削得剛好，成功解決土地問題，被網民諷刺「不如唔裝道門仲型」。

有網民在facebook群組分享太子一間食肆廁所的奇怪裝修，只見廁所門不夠位開關，被馬桶阻塞，結果裝修師傅決定把門削得剛好。（fb「裝修佬」截圖）

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早前網上流傳一張外國廁所奇則照片，裝修師傅把廁所門「度身訂造」，砌圖式將馬桶水箱凸出部分完美嵌入，用盡每一寸土地。結果有網民發現在香港同樣有類似的偷位裝修，為了不讓馬桶阻礙廁所門開關，竟把門削了一個小半圓形，成功把門關上。他驚訝得拍下照片，並放在facebook群組「裝修佬」分享，「現實真係有出現！太子食肆厠所！」

facebook專頁「裝修妹」近日上載一張廁所奇則圖，笑言，「一個成功嘅師傳眼裏面係無土地問題呢個問題」。（fb「裝修妹」截圖）

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照片隨即引起熱議，有人認為裝修工人經驗不足，犯下低級錯誤，「組裝時無睇位？」有網民稱這設計應該會愈來愈流行，又指「遲下可能會發展到企上廁所（馬桶）先關到門」，有回應則稱，香港地方淺窄見怪不怪，「大把廁所根本係關門時冇位企」。有網民卻笑言，回歸開放式設計可以更慳位。

事實上，食物環境衛生署對食肆廁所有特定要求，列明「每個水廁廁格的內部面積不得小於700毫米×1200毫米。每個尿廁前面須有至少500毫米×500毫米的空間，供使用者站立」，否則未必獲批出牌照。