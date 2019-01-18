【裸體教育】日幼園生半裸上課　校方：回歸野性自然　刺激腦發育

為了讓小孩贏在起跑線，不少幼稚園都會推出特別的教育方針，以另類手法進行教學。日本神奈川縣一間幼稚園最近成為家長與網民的話題，原因是校方要求學生，不論男女都要裸着上半身上課，校方稱「裸體教育」能讓小孩回歸野性的大自然，培養開明的性格，並離開家長的過度保護。校方自1975年至今都實行此教學法，但有家長擔心學校會吸引奇怪的人來偷看孩子上課，為區內帶來滋擾，另有網民好奇詢問：「老師怎麼沒有一起裸體？」

神奈川縣川崎市「第二Hikari幼稚園（第二ひかり幼稚園）」於官網介紹，學校是「用漢字和裸體來培育心靈的幼稚園」。（幼稚園官網圖片）

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神奈川縣川崎市「第二Hikari幼稚園（第二ひかり幼稚園）」於官網介紹，學校是「用漢字和裸體來培育心靈的幼稚園」，從上載的相片可見，學童大部分上課的時間，不論在室內還是室外都是赤裸上半身，只穿一條短褲及鞋子。學校指，這樣做是讓身體回歸野性大自然，鍛鍊機能、增強抵抗力及刺激頭腦發育，而同時接收高度文明教育，脫離家長的過度保護。

學校指學生會在4至10月會光着上身，並穿着一條短褲，從進幼稚園到下午2時10分放學這段期間都必須裸體，而11月至3月則可穿較薄的制服，但如果期間學生仍能裸着上學，就會額外有「獎勵」，園內又禁止學生穿長袖、長褲、毛衣等，惟生病的話可視乎個人情況穿衣服。

學校指學生從進幼稚園開始到下午2時10分放學這段期間都必須裸體，惟生病的話可視乎個人情況穿衣服。（幼稚園官網圖片）

校方認為，生命來自宇宙大自然，稱「裸體教育」能讓因為現代文明而失去的力量再次回到孩子身上，而孩子亦沒有那麼容易生病，有的更把哮喘治好了。校方指幾乎所有學生都是因有「裸體教育」而選擇入學，所以不會出現不習慣或感到不安的情況，更有孩子直言比較喜歡裸着上課。

不過亦有家長及網民不認同校方的做法，指時代不同，以前學生裸着上課不代表現時也可以，「這是什麼幼稚園......把女生上半身赤裸的照片放在網站上好嗎？」、「冬天絕對會感冒」、「我家附近也有這種幼稚園，看到他們裸著上半身在外頭跑真的嚇死我了。最近附近可疑陌生人的情報愈來愈多還這樣，真讓人無法理解」。

不過亦有人指自己小時候的幼稚園亦是同樣，只有成人才會想多了，年紀小的其實不會介意，「冬天也是裸上身光腳用乾布摩擦身體。當時覺得很普通，意外地很快習慣了」、「幼稚園老師在運動、讀書、音樂都盡力教學，參加馬拉松、跳木箱及應援團等都記得很開心」。另外亦有網民覺得學校像「宗教團體」一樣，又笑問「為什麼老師卻穿着衣服呢？真奇怪」、「老師也一起裸體來找回失去的力量吧」。

（綜合）