英小學女校長病逝　留公開信勉勵學生　學生「仙境」畫貼棺木送別

教育工作者任重而道遠,如小孩於求學時期能遇上好老師,對其成長定有莫大裨益。英國巴斯(Bath)聖安德魯教堂小學(St Andrew’s Church School )校長伊斯特(Sue East)上月不敵癌魔離世,終年僅58歲。深受學生愛戴的她,臨終前曾寫了一封信向學生道別,更引用了《黎明行者號》一書中的情節,稱能想像自己划着小圓舟,往充滿天使的境地展開新冒險,藉此勉勵學生不要難過。

伊斯特(Sue East)上月不敵癌魔離世,她臨終前曾寫了一封信向學生道別,藉此勉勵學生不要難過。(聖安德魯教堂小學網頁截圖)

伊斯特的遺體於日前出殯,不少學生都畫出自己心目中校長冒險時的仙境景象,把畫作貼到棺木上,以這份「最後的功課」送別校長。伊斯特完美演繹「以生命影響生命」的意義,為學生上了最動人的一課,出殯場面令人動容落淚。

伊斯特生前在聖安德魯教堂小學擔任校長達10年,其間與師生相處融洽,大家建立了深厚情誼,惟她於去年確診患癌,最終未能捱過聖誕,於上月19日不敵病魔離世,終年僅58歲。伊斯特於生命中最後時光,仍惦記着情同子女的學生,決定以書信向他們道別。她於致學生的公開信中,先就未能與學生一同度過聖誕而致歉,並指當時她感覺到相當平靜,但已被病魔折磨得疲憊不堪,相信不久後便會離世。伊斯特同時對其任職的小學表達愛及謝意,稱「從沒想過會在工作中得到如此多的歡樂」,又感謝眾人為自己帶來的友誼。

伊斯特表示是時候展開新一章冒險,更引用了名作家路易斯(C. S. Lewis)所寫的《黎明行者號》(The Voyage of the Dawn Treader)的情節,稱能在腦海中想像自己划着小圓舟,前往充滿天使的境地,又指出學生們可能想畫出這個景象,藉此方式令他們可更為輕鬆面對死亡一事。

伊斯特同時引用了詩作《我的守護天使》(The Guardian Angel)的詩句,鼓勵學生發揮創意畫出心中所想,最後勉勵莘莘學子在困境中仍要相信自己,「無論處境有多困難,不要忘記在任何情況下,仙塵總會出現在你我身邊(never forget there is fairy dust to be found in every situation, no matter how difficult.)」。

伊斯特的葬禮於上周三(16日)舉行,近700名師生、家長及校友出席,於巴斯修道院內對她道別。不少學生未有忘記伊斯特留下的「最後功課」,將對良師的敬愛心情轉化成一幅幅充滿想像的仙境畫作,仙女、蝴蝶、彩虹在童心童筆中活現,並把這些心意貼在載着伊斯特的棺木,陪同最敬愛的校長走最後的一段路。

伊斯特的子女於葬禮上表示,母親教懂了他們甚麼是愛,更引用了她最愛的電影《星空奇遇記》(Star Trek Generations)中的一幕,讚揚母親用自己的生命令這世界作出改變;而前來悼念的學生則表示伊斯特是他們生命中的啟蒙者,是一位有趣、可愛,和關懷學生的最佳老師,葬禮場面令人動容。

