英小學女校長病逝　留公開信勉勵學生　學生「仙境」畫貼棺木送別

教育工作者任重而道遠，如小孩於求學時期能遇上好老師，對其成長定有莫大裨益。英國巴斯（Bath）聖安德魯教堂小學（St Andrew’s Church School ）校長伊斯特（Sue East）上月不敵癌魔離世，終年僅58歲。深受學生愛戴的她，臨終前曾寫了一封信向學生道別，更引用了《黎明行者號》一書中的情節，稱能想像自己划着小圓舟，往充滿天使的境地展開新冒險，藉此勉勵學生不要難過。

伊斯特（Sue East）上月不敵癌魔離世，她臨終前曾寫了一封信向學生道別，藉此勉勵學生不要難過。（聖安德魯教堂小學網頁截圖）

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伊斯特的遺體於日前出殯，不少學生都畫出自己心目中校長冒險時的仙境景象，把畫作貼到棺木上，以這份「最後的功課」送別校長。伊斯特完美演繹「以生命影響生命」的意義，為學生上了最動人的一課，出殯場面令人動容落淚。

伊斯特生前在聖安德魯教堂小學擔任校長達10年，其間與師生相處融洽，大家建立了深厚情誼，惟她於去年確診患癌，最終未能捱過聖誕，於上月19日不敵病魔離世，終年僅58歲。伊斯特於生命中最後時光，仍惦記着情同子女的學生，決定以書信向他們道別。她於致學生的公開信中，先就未能與學生一同度過聖誕而致歉，並指當時她感覺到相當平靜，但已被病魔折磨得疲憊不堪，相信不久後便會離世。伊斯特同時對其任職的小學表達愛及謝意，稱「從沒想過會在工作中得到如此多的歡樂」，又感謝眾人為自己帶來的友誼。

伊斯特表示是時候展開新一章冒險，更引用了名作家路易斯（C. S. Lewis）所寫的《黎明行者號》（The Voyage of the Dawn Treader）的情節，稱能在腦海中想像自己划着小圓舟，前往充滿天使的境地，又指出學生們可能想畫出這個景象，藉此方式令他們可更為輕鬆面對死亡一事。

伊斯特同時引用了詩作《我的守護天使》（The Guardian Angel）的詩句，鼓勵學生發揮創意畫出心中所想，最後勉勵莘莘學子在困境中仍要相信自己，「無論處境有多困難，不要忘記在任何情況下，仙塵總會出現在你我身邊（never forget there is fairy dust to be found in every situation, no matter how difficult.）」。

伊斯特的葬禮於上周三（16日）舉行，近700名師生、家長及校友出席，於巴斯修道院內對她道別。不少學生未有忘記伊斯特留下的「最後功課」，將對良師的敬愛心情轉化成一幅幅充滿想像的仙境畫作，仙女、蝴蝶、彩虹在童心童筆中活現，並把這些心意貼在載着伊斯特的棺木，陪同最敬愛的校長走最後的一段路。

伊斯特的子女於葬禮上表示，母親教懂了他們甚麼是愛，更引用了她最愛的電影《星空奇遇記》（Star Trek Generations）中的一幕，讚揚母親用自己的生命令這世界作出改變；而前來悼念的學生則表示伊斯特是他們生命中的啟蒙者，是一位有趣、可愛，和關懷學生的最佳老師，葬禮場面令人動容。

（綜合）