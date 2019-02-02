【親戚都無情講】欠1萬元長期不還　台男與女友遭表姐禁錮28小時

台灣新北市蘆洲區一名女子不滿其表弟欠債不還，竟夥同另外三人將表弟與表弟的女友二人擄走，還控制行動長達28小時，最後被害人是在被押往籌錢的途中，趁幾人監視不備，偷偷用手機對外聯繫求救，警方獲報後立即趕往救出二人，並將四名嫌犯通通帶回。 黃姓女子（32歲）因不滿表弟周姓男子（24歲）積欠房租及借款4萬5千元台幣（約港幣11500元）長期不還，便夥同另外兩男一女在1月28日晚間6時許，將周男從台北市信義區吳興街的一處便利店強押上車，並載往新北市蘆洲的一家洗車場。

台灣新北市蘆洲區一名女子不滿其表弟欠債不還，竟夥同另外三人將表弟與表弟的女友二人擄走。圖為示意圖。（Getty Images）

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周男因期間被控制行動，也無法對外求救，連身上的手機都被限制保管，沒想到四人還將周男的徐姓女友也押來，要迫周男還債；最後周男答應還錢但必須外出籌錢，黃女等人才同意讓他用手機聯絡想辦法籌到錢。

周男為了順利脫困，先是讓一行人在蘆洲忠義廟等了10個小時，再趁眾人鬆懈時，偷偷用Facebook訊息聯絡熟識的員警求救，員警看到訊息後立刻派員前往，29日晚間10時許順利將兩人救出。

警方表示，四名嫌犯到案後供稱並未限制周姓情侶行動，只是希望周男還錢，但因被害人指證歷歷，警方訊後依妨害自由、恐嚇取財罪嫌將四名嫌犯送辦。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】