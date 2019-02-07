飾物收納大法！萬字夾簡單一屈變小衣架　成本低但效用極高

女生飾物特別多花款，光是耳飾都有耳環、耳針、耳夾、耳扣等，但全部都精緻小巧，一不察覺就會弄丟，要找更是非常費神。不過日本一名網民近日分享了一個小手作，能簡單將一對對的耳飾分類掛起，而用料只是辦公室必備的萬字夾！她將萬字夾輕輕地扭至迷你衣架的形狀，就能將耳環當衣服般掛起，以後一拿起就直接是一對了。

日本一名網民近日分享，將萬字夾輕輕地扭至迷你衣架的形狀，就能將耳環當衣服般掛起，以後一拿起就直接是一對。（iGUANA Twitter截圖）

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網民「iGUANA」於Twitter介紹，她先將萬字夾打開成小三角形，再將內邊的迴紋扭開，剪掉多出來的部份，一個迷你衣架就完成了，接着只要把耳環套進去再勾上盒子邊沿或架子上，就可以在收納同時做到展示的效果。

不少網民看到後都讚不絕口，指方法省錢又簡單，紛紛模仿。有網民家中有彩色的萬字夾，能製作色彩繽紛的迷你衣架，掛起耳飾非常賞心悅目。更有網民發現迷你衣架不但可掛飾物，更可掛毛公仔的小衣服！如果手指不太靈巧，亦可以使用鐵鉗幫助。

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將萬字夾打開成小三角形，再將內邊的迴紋扭開，剪掉多出來的部份，一個迷你衣架就完成了。（iGUANA Twitter圖片）

萬字夾不但可以變小衣架，對需要長期戴口罩的人亦很有用。許多人戴口罩久了，耳背會被橡筋勒痛，一不小心就會磨損發炎。有網民則分享可以將口罩的橡筋繞過耳朵下，拉到後腦，再用萬字夾扣起左右兩邊的橡筋，口罩就會牢牢地套在頭上，不必怕傷耳，更方便到要戴眼鏡的人。

（綜合）