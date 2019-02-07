台男豬年挑戰最爆「豬頭」　後尾枕雕出Peppa Pig　網民：太狂了

新年除了買新衫之外，不少人都愛「變髮」以全新髮型示人。近日台灣有髮型師應客人要求，精心為客人在頭上雕出「Peppa Pig」（港譯《粉紅豬小妹》，內地譯《小豬佩奇》）髮型，不但切合今年豬年的生肖，更廣受小朋友歡迎。髮型師表示這個「豬頭」的回頭率達百分百，網民的反應亦十分熱烈，大呼「太厲害了！」。

台灣一名髮型師在facebook分享，表示在客人的要求下，為對方剪了一個Peppa Pig髮型，回頭率達百分百。（fb「爆廢公社」截圖）

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該名台灣髮型師在facebook群組「爆廢公社」上分享短片，示範如何幫客人剪出「豬頭」。髮型師先是根據照片，在客人頭上慢慢剪出Peppa Pig的形狀，然後染上金色為底色，頭頂則染上灰色。完成底色後，髮型師再以畫筆逐筆在客人的金髮後尾枕畫出Peppa Pig卡通公仔，而頭的兩側分別寫上「豬年大吉」4個字。

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髮形師表示，這個應節「豬頭」是客人的要求，直言所有路人都會忍不住回頭觀看，不過「是我一定不敢出門」。網民大多都表示髮型「太狂了」、「太厲害了」，亦讚賞髮型師的技巧十分高超，另外亦有人標籤朋友，建議他們可以挑戰這個豬年最狂髮型。

負責操刀的髮型師Allen接受《香港01》訪問時表示，該名客人每年都會做髮雕，因為今年是豬年故他選擇Peppa Pig造型。髮雕需要約6小時完成，Allen指困難的地方在染髮要留意細節，因為染料容易暈開染到其他地方。Allen表示客人的髮型大受歡迎，小朋友尤其喜歡這款造型，他說如果小朋友想要類似的髮雕亦不是問題，唯不建議他們染髮。

（fb群組「爆廢公社」）