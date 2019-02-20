生完細女全家齊食胎盤　配埋生薑醬油　日女星：口感彈牙

有說人類胎盤有大補和抗衰老效用，中醫用作藥材稱「紫河車」，稱有進補之用。有日本女星深信不疑，自爆有吃胎盤習慣，早前誕下幼女後，稱會和老公及大女同吃，更會配着生薑醬油，引起網民嘩然，部分人擔心胎盤有衛生疑慮不宜食用，批評她不應亂給小朋友進食，涉事女星事後急刪文章補鑊。

日本34歲女演員野村佑香自爆產後有吃胎盤的習慣。（Instagram「nomuyuu」圖片）

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據日媒報道，日本34歲女演員野村佑香，本月5日於助產院（由專業助產士協助生產的地方），由丈夫和大女兒陪伴下誕下幼女，她兩日後在個人博客（blog）中報平安及分享喜悅，更透露在助產院的幫助下吃了自己的胎盤。

幼女在今月5日16時24分於助產院出生，重2744克。（Instagram「nomuyuu」圖片）

「今次也是新鲜有彈性的胎盤，我很興致勃勃，而丈夫膽顫心驚地吃了。」野村表示誕下大女兒時已經吃過一次，「能夠再次吃到天然彈牙的胎盤，我感到很開心」，還稱沒想到這次大女兒竟主動說要試，於是一家人就用生薑醬油配着吃，不太清楚吃了什麼的大女兒吃完還稱想再吃，而這「全家分享」的舉動，連助產士也覺得驚訝。

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文章一出旋即引起關注，不少網民嚇一跳，有人關心胎盤的衛生問題，質疑是否適合小朋友食用，更有日本作家批評指胎盤一般被視為生物醫療廢物，質疑可能受感染，不宜進食；但亦有新手媽媽好奇，紛紛詢問胎盤是甚麼味道。

面對爭議和批評聲浪漸大，野村其後將博客文章刪除以平息事件。

（綜合）