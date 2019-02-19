日本男室友廚藝太好　台女曬精緻飯菜相好滿足：覺得自己嫁不出去

很多女人都認為懂得煮飯的男人很吸引，如遇到懂煮飯的室友更是比無的幸運！有台灣女留學生分享數張精緻飯菜的照片，指這位勁強「女子力」的日本室友廚藝高超，是宿舍的「廚娘」，經常煮飯給其他室友吃。這名日本室友更坦言擔心她會燒掉廚房，可以為她留飯，台女於是順理成章「癡餐」，成為幸福的「蛀米蟲」。

有台灣女留學生日本室友廚藝高超，遂與網民分享精美飯菜的照片。圖為奶油義大利麵。（「Dcard」論壇圖片）

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該台女留學生日前在「Dcard」論壇發帖分享，指因課程緊湊，需要連續上課而沒時間吃晚餐，因日本室友平日習慣煮晚餐給另一個室友，提出可幫忙留飯給她，「煮2人份的飯菜跟煮3人份沒有差」。樓主一開始感不好意思而拒絕，惟室友說「不敢恭維（樓主）悲慘的廚藝，怕哪天寢室的廚房會被我不小心燒掉」，她覺得這一句話太有道理，於是就決定展開「蛀米蟲」的生活。

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樓主在帖文中大曬精緻的飯菜圖片，分別有熱狗蛋炒飯、日式親子丼、肉燥飯/炒青菜/番茄炒蛋、馬鈴薯泥/涼拌菠菜/烤雞肉、咖哩蛋包飯、奶油義大利麵、日本餃子等等，每一款都是餐廳的級數，令樓主吃得十分開心。

帖文迅速爆紅，吸引不少網民讚好，非常羨慕樓主，更有女生揚言想把其日本室友「娶」回家，「好想把日室娶回家，每天跟我一起煮飯喔」、「想跟原po 申請，借用日室一天」、「真的好想嫁給日室啊」；有人則盛讚日室友的廚藝，「就是可以在餐館販賣的等級啊～那個咖喱飯的蛋包，太漂亮了！」

（「Dcard」）