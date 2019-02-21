【危險●勿模仿】兩提子「黐埋」微波加熱爆火花　箇中原因終解開

微波爐給日常生活帶來了很多便利，但使用時也有不少事項需要注意，例如曾有人把雞蛋加熱，或不當使用密封容器而導致意外，但原來即使簡單地把兩粒提子加熱也有潛在危險！【請千萬不要模仿】

加拿大特倫特大學（Trent University）的物理學家斯立寇（Aaron Slepkov）在1995年瀏覽一個名為《Fun with Grapes》的網站時，首次目睹有關現象，當年實驗者將提子一分為二，只留下些少表皮未有切斷，接着在微波加熱，不出數秒，提子發出刺眼的火光。斯立寇還發現，不單是切開的提子，兩粒靠在一起的提子放入微波爐加熱同樣也有危險，接觸位會爆出刺眼的火花。

能量被壓縮到接觸點上

經過了20年，斯立寇終成立了自己的團隊，嘗試透過實踐解釋箇中原理，有關研究成果於周二（19日）在《美國國家科學院院刊》（PNAS）期刊上發表。

研究指出，無論是一粒切開兩半仍「藕斷絲連」的提子，還是兩粒靠在一起的提子，都是含有鹽分的「水球」，微波加熱會將能量壓縮到兩者的接觸點上，短時間內接觸點聚集大量能量，並產生極其強大且高密度的電場（electric field），電場從提子內的鹽分中釋放出負電子（negatively-charged electrons），以及變成「等離子」（plasma）；等離子是固態、液態和氣態之外的第四種物質狀態，由電子、離子等帶電粒子及中性粒子所組成，當這些粒子互相衝擊碰撞便會釋放出光和熱。

研究還發現，不僅是提子，跟提子大小近似的水果，如藍莓，鵝莓（Gooseberry）等，甚至鹽水球（self-contained beads of salted water）只要「黐埋」，放入微波爐加熱同樣會爆炸。