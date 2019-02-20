辦公室文具變零食　日KOL製食得「文房四寶」　真可防「為食」？

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早前流行日本的玩具食物壽司，令不少成人也為之着迷玩埋一份。近日有專做奇怪實驗的日本KOL分享自己創作「可食用的文房四寶」，分別填入不同的食物製成零食，聲稱這些文具可以防止食慾，達到減肥效果。網民指吃文具衝擊視覺「好癲」，又大讚製成品難分真假。

樓主先把膠水、擦膠、漿糊和橡筋，分別裝入茶、軟糖、煉奶和炒麵，製成「偽文具」。（Twitter「ARuFa_FARu」圖片）

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日本KOL「ARuFa」在周一（18日）於Twitter分享他的「瘋狂實驗」，他先買了一樽膠水、一粒擦膠、一枝漿糊和一盒橡筋，將內裏的東西清空後，分別裝入茶、軟糖、煉奶和炒麵，製成可食用文具。從「ARuFa」上傳的「吃文具」相片中可見，他把偽擦膠直接咬掉、將偽漿糊倒進口中、還大口吃掉橡筋盒的炒麵。

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帖文一出即引起關注，吸引逾31萬人讚好，嚇倒大批網民，以為他真的吃掉文具；有網民大讚他非常創新，亦是拿生命在做實驗；有人笑言很擔心其他人真會有樣學樣「吃文具」，誤吃了真實的文具。

（Twitter「ARuFa_FARu」）

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