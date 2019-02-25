阿媽包麥提莎湯丸　乖仔讚好食即包200粒　連登仔食足3日叫救命

農曆新年眨眼已過，元宵後利市都拆完，惟不少人家中仍有賀年食物或禮盒未處理，令人頭痛。有連登仔指媽媽近日學識用麥提莎包湯丸，試食時雖湯丸殘缺不全，他仍孝順說句「好食」，沒料因而令媽媽「大量生產」，一煮即以百粒計，令他大呼吃不消，已連續三日三餐都吃，急急在網上求救。

連登仔的媽媽親手搓了大量麥提莎湯丸，結果使連登仔叫苦連天。（連登討論區圖片）

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樓主在帖文中表示，媽媽元宵節當日雀躍地表示學會了用麥提莎包湯丸，見媽媽難得心血來潮，「我梗係唔會拒絕喇」，即場答應試吃媽媽親手搓的愛心湯丸，惟煮好後一看才發現中伏，樓主指湯丸經過煮完幾乎全部爆開，變成一片片糯米皮，原是餡料的麥提莎湯內融化，變成啡色朱古力湯底，其母解釋「唔小心煮爆咗少少，照食都好好食㗎仔」。

身為孝順仔，樓主回覆網民時坦言被媽媽問是否好吃時，曾回應「我緊係話好食啦」，沒料媽媽即返回廚房繼續包湯丸。有網民問到樓主媽媽到底包了多少湯丸，樓主上載一張未煮的湯丸的照片，還指總數量是「依度嘅6倍左右」，以照片中約有30粒湯丸計，樓主媽或前後包近200粒。

有網民分享，他表示想吃魚之後，整個雪櫃都是魚。（連登討論區圖片）

由於湯丸數量太多，樓主慘痛稱「已經早午晚各食咗三日」，無奈下問網民「可以點叫佢收手？」有人認為，湯丸畢竟是一番心意，樓主應該「忍住嘔都食埋佢」；亦有人覺得如果真的不想吃，其實可直接說出來，而不應該勉強自己。

雖然麥提莎湯丸的賣相不太吸引，但有膽大網民仍稱願意一試，甚至認定，「如果係成功包到，冇爆開，應該算好食架喎」。

（連登討論區）