國產羽絨褸變IG潮物攻陷亞馬遜　有錢人都愛　因「著平褸保平安」

最近國產品牌Orolay羽絨褸在美國爆紅，在亞馬遜網站賣到缺貨，成為服裝類的全美銷售冠軍，有報道稱估計其今年可賺3000至4000萬美元（約2.3至3.1億港元），就連紐約時尚達人、雜誌主編都要人手一件，化身IG潮物，不少人穿上它打卡。Orolay的創辦人表示，該款羽絨褸專銷海外，暫不考慮國內市場。

Orolay羽絨褸已連續兩年成為亞馬遜服裝類的銷售冠軍，去年3月，美國《紐約雜誌》主編施耐德（Katy Schneider）撰文形容這款售價約140美元（合約1098港元）的羽絨褸已經「攻下上東區」。

美國《紐約雜誌》主編施耐德撰文形容這款羽絨褸已「攻下上東區」。（網絡截圖）

未運到美國已售罄

Orolay創辦人邱佳偉來自中國浙江，他表示在起初進入美國市場時，就發現當地羽絨褸的定位仍然是戶外用品，缺乏時尚氣息，難討女性消費者歡心，因而在設計產品時，他加入了不少時尚元素，這或許也是Orolay羽絨褸被追捧的原因之一。

因為在亞馬遜上評分頗高（4.2/5），Orolay的羽絨褸被美國網民稱為「亞馬遜外套」（amazon coat）；在商品熱評中，有網友寫道：「它真的超級溫暖，防水的面料也使我在雪天亦可以穿著它！」

接連有上東區（Upper East）的設計師、時尚主編穿著Orolay亮相，使它成了IG潮物，往往還沒有運送到美國，網上預售就已經售罄。

僅Canada Goose八分一價錢

一名在紐約的中國留學生說：「在紐約如果不認識Orolay，就等於在國內不認識加拿大鵝（加拿大著名羽絨品牌Canada Goose）。」的確，售價約140美元的Oralay已攻入紐約的富人區，但其價格僅大概是Canada Goose的八分之一。

治安問題也讓人們開始考慮選擇相對便宜的羽絨褸。今年1月，芝加哥發生了7宗持槍搶劫穿Canada Goose途人的案件——畢竟Canada Goose動輒上萬港元，並非一般人穿得起，令到當地有錢人意識到「著平褸保平安」的重要性；美媒分析，這也是造成Orolay熱銷的原因之一。

暫時不考慮國內市場

儘管在美國被奉為潮物，但這件由設計到生產全部在中國的「亞馬遜外套」卻未在中國售賣。

國產羽絨褸爆紅紐約的消息令不少中國網友感到意外，紛紛留言「搞笑，國內五六年前的款式」、「對於美國人來說太便宜了，對於一般中國人來說就不便宜了」、「149美元，我還是買不起，穿的149人民幣的羽絨服」、「淘寶曾經爛大街款」……

在淘寶上可找到有零星商家在售賣，但大多是代購，價格在1200至1500人民幣（約1400至1800港元）不等。邱佳偉表示，目前品牌正在打入歐洲市場，仍然是專售海外，「國內外市場環境不一樣，團隊比較謹慎。」