丹麥研究：小孩住綠化地區愈耐　長大後可減低患精神病風險達55%

都市人多住在石屎森林，多點接觸綠色大自然可以讓人心曠神怡，還可以令小孩子健康成長！有丹麥大學研究分析逾30年的國內數據，比較100萬人的資料，發現如果小孩的居住地附近綠化環境多，他們住得愈久，他們長大後患上不同有關精神健康疾病的機會就會減低達55%。

丹麥有研究發現如果小孩居住的地方附近綠化環境多，住得愈久，他們長大後患上不同有關精神健康疾病的機會就會減低達55%。（GettyImages／視覺中國）

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美國國家科學院院刊（PNAS）昨日公布一份研究，指涉事科學家透露是次調查屬現有最大規模，研究綠化環境與精神健康的關係。丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）研究人員透過對比自1985年至近年的衛星影像，以及近100名於1985至2003年期間出生的丹麥人的統計資料。

當地自1968年起，已有系統地整合每個人由出生至死亡的數據，當中紀錄了每個人的精神健康資料、社會經濟地位及居住地的轉移。研究人員亦分析了綠化環境對16種不同的成人精神病的影響，發現鄰近自然環境長大的人，他們長大後患上精神健康疾病的風險會大減，視乎其所患精神病，機率降幅由15%至55%不等，當中最明顯的是愈接觸得少綠化環境的人，酗酒問題愈嚴重。

丹麥有研究發現如果小孩居住的地方附近綠化環境多，住得愈久，他們長大後患上不同有關精神健康疾病的機會就會減低達55%。（GettyImages／視覺中國）

領導此研究的生物學家恩格曼（Kristine Engemann）形容，小孩愈長時間接觸大自然，成長後會出現精神問題的機會愈少。

美國列治文大學神經學家林伯特（Kelly Lambert）認為研究規模非常大，以往亦有同類研究，指綠化環境不足會增加人患情緒病及出現認知發展障礙的機會，但往往因為研究規模太小，令其他因素如一個人的社會經濟地位、家族病歷及都市化都會影響研究結果，例如比較富有的人對居住地區的選擇較多，接觸綠化地區的機會亦較大，令孩子成長時更有優勢。而今次丹麥的研究具備更大的資料庫，可令其他因素的影響減低，更突出綠化環境與健康的關係。

丹麥有研究發現如果小孩居住的地方附近綠化環境多，住得愈久，他們長大後患上不同有關精神健康疾病的機會就會減低達55%。（GettyImages／視覺中國）

林伯特又指，「我們不是說它像新藥一樣吃了就有效，但我們可知道，小孩多到公園走走總是有益的」。林伯特認為，綠化環境之所以有此成效，基於它會鼓勵人有多點社交活動、運動及製造較少污染，而小孩亦可接觸到較多樣的微生物。

恩格曼指希望日後可研究不同類型的綠化如何影響精神健康，例如森林是否比公園有效、要在綠化環境中生活還是光住在綠化環境附近已經足夠等問題。

（PNAS、NPR.org）