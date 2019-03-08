台男叫老婆拎AV光碟回收　封面寫晒觀後感同分數　妻：好羞恥

不少人看完影片作品，都會打分數及寫觀後感，想不到連睇AV也不例外。台灣一名女網民圖文並茂指，丈夫叫她到便利店將大批光碟回收換錢，甚至大方到叫她用該筆錢買想吃的食物，但樓主其後發現部分光碟封面是AV女優，即使沒有封面，但都寫有「很敢做」、「85分」等字眼，相信是丈夫為AV打分數及寫觀後感，抱怨「這種羞恥的事就叫我去做」。有網民笑稱樓主丈夫是否保留高分數AV，更有人表示願意向樓主回收。

其中一隻封面是AV女優稻森麗奈，其他光碟則有分數及觀後感，包括「很敢做，85分」、「皮膚好，90分」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名女網民在facebook群組「爆廢公社」上載兩張圖片，都是大批光碟，其中一隻封面是AV女優稻森麗奈，其他光碟則寫上分數及觀後感，包括「很敢做，85分」、「皮膚好，90分」。

樓主指，丈夫說「廢棄光碟可以拿去便利店回收，你去換你要吃的」，樓主在文中反話回覆「謝謝」，隨即炮轟他「這種羞恥的事就叫我去做，為什麼不自己去」，最終決定前往離家10公里以上的便利店，避免被尷尬認出，更標籤「很認真打分數啊」及「我要換二顆茶葉蛋跟熱狗」。

帖文引起4000多人讚好，紛紛留言指「95分以上的是不是還留住，賣掉之後的新光碟命名為『第二代』？」、「看評分者寫的評語以及打的分數，果然是老師等級」，更有人指願用4顆茶葉蛋及兩根熱狗️收光碟。

（fb群組「爆廢公社」）