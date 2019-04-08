【家事斷捨離】找不到想要的東西？　收納教主山下英子出招即搞掂

剛買回來的東西，總是瞬間不見了，怎也找不到？這或許與家居收納習慣有關。日本「斷捨離」收納教主山下英子專門替人解決雜物囤積、人生煩惱的問題，她在新書《家事斷捨離》表示，自己本身並不擅長家居收納，但透過「斷捨離」方式打造物件的擺放系統後，就解決了很多做不好家務所帶來的問題。 山下英子表示，若想在家裏輕易找到想要的東西，可預先把各項物件分類，放在家中某地方統一管理，並拿掉儲存盒上的蓋子，讓自己平日能「俯瞰」檢視，一眼看清物品所在位置。山下續指，盒上物件的數量亦應有所限制，以免因為物件數量過多，造成看不清有甚麼物件放置其中；此外，山下指要避免出門時丟三忘四，可嘗試在每次外出回家後，將手袋的東西取出放進一個籃子內，這樣便可輕易見到下次出門時需要帶哪些東西，減少失誤。

良好的收納習慣，能幫助人們輕易在家找到需要的物件。圖為示意圖。（日劇《螢之光》劇照）

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以下是《家事斷捨離》的內容節錄：

拿掉儲存物件的盒子蓋後，將之放到「固定位置」 ，日後便能輕鬆拿取物品。（台灣廣廈出版提供）

小雜物要「統一管理」—不需要大量儲備文具

大家是否曾因為「找不到買回來的備用電池！」而在家裡展開大規模搜索呢？由於許多物品常需要替換乾電池，覺得很難固定放置的地方嗎？

如果考量到家事動線，將電池放在「會用的地方」就很方便吧？ 但無論是廚房、客廳或是洗臉檯，都會用到乾電池，如果在每個需要的地方都放了，那只會不斷增加放電池的位置，最後反而不容易找到電池。

那麼就把東西統一放在同個地方吧！這就是「統一管理」。

這是一種讓自己明白「走去那邊就一定有」的狀態。

我們並不會覺得走到目的地很辛苦，但如果是要一邊猜想著「在這邊嗎？還是那邊？」一邊四處尋找，心情上可就完全不一樣。

我家乾電池的指定位置是玄關處的櫃子。電池跟燈泡一起放在櫃子的抽屜裡面。

旁邊抽屜還放著點火器跟打火機。櫃子裡還有備用紙巾跟面紙、防災避難品的礦泉水、手電筒、油燈、絕緣膠帶、封箱膠帶、其餘工具等等。

我把生活備用品全部放在這個櫃子裡「統一管理」。橡皮擦、墨水等小物品很繁雜，雖然會想用「標籤收納術」整理，但其實沒有那個必要。就算努力完成詳細分類，也只有一開始會派上用場。

斷捨離即是用來打造不需詳細分類也不會有問題的系統。

能夠「俯瞰」檢視抽屜就是最關鍵的重點。為此需要先嚴選備用品跟數量。我的文具「固定總數量」是一支原子筆、三支簽字筆、一捲透明膠帶、五份便條紙。

有些人家裡有成堆的文具備用品，結果幾乎都沒登場便成了無用之物。在大量的原子筆中弄丟了簽字筆，最後還得再買一次。

一眼就能看清有多少數量，這便是斷捨離的成果。

只要注意不將過多物件放入盒中，即使沒有置放蓋子，物件亦不會到處亂滾。（台灣廣廈出版提供）

拿掉蓋子，放到「固定位置」

讓你能夠輕鬆拿取物品的安排

統一管理文具備品

書房的其中一個櫃子抽屜，專門用來集中放置文具備用品。覺得沒有大量備用品會感到不安嗎？只要在替換、補充的時候順便檢查數量就沒問題。

釘書機的替換針也要能馬上拿取

一般會擔心沒盒蓋的替換針會到處亂滾，都是起因於備用品過多。釘書機總是突然需要換針，所以要盡量讓自己能立刻取用。

防災避難用的水瓶

避難用品我只準備了水。食物方面就靠冰箱裡冷藏、冷凍的食品。我的信念是：「前七十二小時（前三天）靠自己，然後在這段時間思考下一步。」

打開門就能拿取

將裝螺絲起子盒子的蓋子拿掉，要用時就能馬上拿。玄關處的櫃子「統一管理」粗略分類的避難用品跟日常備用品。

每天回家後清空手袋，將內裏物件放在一個籃子內，便可預防翌日因為換了用另一個手袋而忘記帶東西。（台灣廣廈出版提供）

達到一個動作就能完成的無蓋收納

精巧玲瓏的小裁縫箱

一般的裁縫箱為什麼都很大呢？有些人家中甚至存放一大堆白色縫線。如果只是要縫補釦子或修改長度，其實這個大小就綽綽有餘。

計算經費的收據統一保存

每天都要清理錢包裡的收據或發票，與經費相關的收據就收到這個盒子保管。定期寄給委託的會計師。

變沉重不少的小額儲蓄

我每天回到家一定會檢查錢包，並把零錢取出。這些零錢都放在這個存錢盒。與「省錢」無關，純粹是個人興趣。

提振精神的鑰匙圈

這是我在亞洲市集發現的鑰匙圈。鮮豔的顏色與形狀可以刺激人的交感神經。

包包內的東西全部放到籃子裡—「要‧不要」馬上一目瞭然

外出一整天，包包簡直化身成垃圾桶。我一回家固定會做的事，就是將當天包包裝的東西全部倒出來。

打開包包、丟掉垃圾、把裡面的東西全部移到籃子裡。透過這個動作，自己也能簡略回顧一整天的過程。那天有緣認識的人給的名片、新企劃的資料、剛出版的新書等等，從包包裡面不斷拿出各種東西。

俯瞰裝著包包內容物的籃子就能統一檢視帶在身邊的隨身用品，例如：補充快用完的文具；發現自己不會補妝，所以不需要帶化妝包等。

這麼做的好處還能預防自己忘記帶東西。不管隔天想用同一個包包或是別的包包，同樣都要從籃子內拿出物品。因此得以從慌亂的早晨中獲得解放。

回家之後也要審視錢包的內容物。如果有收據就拿到書房裡的專用籃子保存，雖然我不記帳，但會管理計算經費的收據。

錢包裡的零錢全部拿出來儲蓄。

存夠金額後也許能去趟溫泉旅行。

清空包包，也將錢包變輕薄。讓「辛苦一整天」的包包與錢包可以好好休息，放鬆地「呼吸」。

我都會定期更換包包跟錢包。

其實我非常喜歡買包包，並時常在旅行時購買喜歡的包包。相對地，我會管制手邊物品的「總數量」。平常手上約莫有五到六個包包，加上兩個行李箱。一旦數量超過，我就會為它們找「新的歸處」，儘早脫手。

錢包的更換週期約是一年一次。畢竟錢包是「金錢的家」，我想要讓它維持活絡。

書名：《家事斷捨離》（台灣廣廈出版）

作者：山下英子

日本一般財團法人斷捨離代表。雜物管理諮詢師。

出生於東京。早稻田大學文學院畢業。學生時代接觸瑜伽行法哲學「斷行・捨行・離行」，從中領悟「斷捨離」的概念，將之運用於「整理術」中，打造出任何人都能夠實踐的自我探索法。斷捨離同時是一種促進思考新陳代謝的思維切換方法。

譯者：鍾雅茜

出版社：台灣廣廈有聲圖書有限公司

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。