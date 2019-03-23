【人情味】元朗的士司機無散紙找續願免車費　好心乘客落車即過數

的士司機與乘客爭拗時有發生，但凡事總有例外，有網民昨晚於facebook專頁分享遇到好司機的經歷。樓主稱昨晚乘搭綠色的士前往天水圍西鐵站，司機不但讓他選擇路線，到達目的地後，因欠缺「散紙」（即零錢）找續，竟提出免收車資。樓主不忍對方「做蝕本生意」，遂詢問對方的銀行帳戶資料，下車後即到櫃員機轉帳。網民大讚事件充滿人情味，認為雙方也非常「抵讚」。

有網民於fb專頁發文，稱遇到的士司機因無零錢找續而提出免收車資，他不忍對方「蝕本」，遂提出轉帳付款。（fb專頁「盡在元朗」圖片）

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該網民昨於fb專頁「盡在元朗」發文，稱昨晚乘的士時遇到好人好事。前往天水圍西鐵站的樓主甫上車，司機便詢問他心儀的路線，並解釋指「左邊短啲，右邊長啲但得一個燈位」，樓主遂選擇右邊路線，希望更快到達，司機亦有耐性地再次提醒：「貴少少你唔介意嘛？」

到達西鐵站後，車資為31元，樓主取出100元紙幣付款，不過司機卻無奈問：「唔好意思呀先生，我頭先找晒畀啲客呀！你有無散紙？」樓主看過錢包，發現亦無零錢，遂問司機有否電子錢包，惟對方同樣沒有。司機得知情況，即提出「咁由佢啦，嗰30蚊」，不過樓主立即拒絕：「唔得，點可以做蝕本生意㗎？」

樓主下車後即到站內的櫃員機轉帳40元予司機，比原本的車資更多。（fb專頁「盡在元朗」圖片）

他再詢問司機的銀行帳戶資料，並向對方索取電話號碼，下車後即到站內的櫃員機轉帳40元予司機，並致電通知對方。樓主事後有感而發，認為司機願意不收車資的舉動非常窩心，直指「我覺得香港真係仲好好，求求你哋唔好令香港人無晒同情心啦」。

帖文獲網民讚好，不少人認為事件充滿人情味，「一個覺得煩咗人唔收錢，一個亦將心比心過返數，香港都仲有好多有良心嘅人」，「樓主過返數都好好人就真，否則可能又少一個好司機喇」。

不過有網民則指，法例規定的士司機需備有足夠金錢找續予乘客，質疑他有違例之嫌，「100都無得找續，個司機係咪應該揾地方兌完散紙先再開工呢」，但有網民亦認為該規定是合理不合情，一時無散紙乃人之常情，「呢個司機叔叔已經話唔收錢，咁仲想點呢」，「找晒畀人都無辦法，可能有時客接客咁，都唔係成日咁方便唱到錢」。

（fb專頁「盡在元朗」）