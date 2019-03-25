台男作勢「謀殺」妻子　展示人夫小確幸　網民笑翻：你還在生嗎？

有人說結婚是戀愛的墳墓，一旦步進婚姻，感情就會變淡。有台灣人夫近日於facebook群組發文，笑稱平日在妻子面前「敢怒不敢言」，只能分享屬於丈夫的「小確幸」。樓主貼出多張妻子背面的相片，配以他不同的動作及道具，形成各種作勢「謀殺」妻子的情境，非常爆笑。網民看過帖文都「擔心」樓主的安危，笑問「你還在生嗎」、「你老婆會看到嗎」。

有台灣網民早前fb群組發文，貼出一系列「丈夫小確幸」的相片，稱平時在家只能敢怒不敢言，故只能以照片記下。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名膽大包天的男網民日前於fb群組「爆廢公社」發文，稱結婚多年後才發現男人「扣連（可憐），敢怒不敢言只能在背後製造小確幸」。樓主上載的每張相片中，都可見他都站在妻子身後，鬼鬼祟祟地做出不同動作或亮出各款「道具」，包括磚頭、鐮刀、鐵鎚等，似是要謀殺妻子。

另有相片巧妙運用了剪影，將「恐怖」一幕隱藏於看似平平無奇的風景照中；亦有相片配上了樓主的「抵死」描述，如在妻子坐於醫院輪椅的相片中，便加上「曬完太陽旁邊就是馬路了」的文字說明，相當搞笑。

即睇台男的「玩命」小確幸：

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網民看過以第一身視角出發的「丈夫小確幸」照片均笑翻，稱讚他創意無限，以相片如實反映「心裡的小劇場」，看完「莫名覺得溫馨」；亦有人笑言樓主妻子作為相中女主角，雖然只露出背部，但亦算「非常配合」。

雖然看似「水火不容」，夫婦亦有甜蜜的時候，相片為兩人記下了真正的相處小確幸。（fb群組「爆廢公社」圖片）

不過，更多網民卻是擔心樓主的「人身安全」，笑言他貼出相片「與自殺有何分別？」，紛紛指出「雖然感同身受，但是你還在生嗎？」、「相信凶多吉少了」、「差不多可以上香了」。

（fb群組「爆廢公社」）