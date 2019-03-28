幾時買機票最抵？　掌握「周日買、周五飛」小技巧訂機票慳近四成

港人熱愛旅遊，出走外地成打工仔舒緩壓力的其中一項方式。想「逃離香港」必須有平機票的輔助，近日Expedia與ARC航空報告公司（the Airlines Reporting Corporation）共同發布「2019年航空旅行前景報告」，數據顯示只需要稍稍改變出發和離開時間，就可節省高達45％的機票費用。而且依照「周日買、周五飛」的小技巧，就可以節省不少！

平機票為窮遊的必須品。（視覺中國/GettyImages）

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數據顯示，如旅客選擇在周日預訂機票，便可節省多達36%（新西蘭除外，通常星期二是最便宜的），同時選擇在周四或周五出發的航班，更可節省10％左右的機票費用。

相反，周四及周五是預訂機票最貴的日子，如旅客選擇在周日出發的航班，有可能會支付更昂貴的票價，比平均票價貴3.7%。報告更提醒旅客，想再以更低價購入機票，預訂航班最佳時間需要提前三個星期。

不少旅客都愛直航多於轉機航班，因他們更在意轉機時間多於機票成本。（視覺中國/GettyImages）

Expedia根據全球超過近90萬個住宿資料，並從每日已售客房平均房價（average daily rates, ADR）分析，發現結果與機票相反，預訂住宿最平是周五，而周日則最貴。

多數人普遍認為直航會比轉機航班貴，惟報告指出，其實旅客更在意轉機時間多於機票成本，所以直航會因便利而勝出。Expedia表示，直航會因新增航班班次、於平日飛行至如上海、紐約、倫敦等商務國家或淡季等因素，票價就會相對便宜。

（ARC官網）