日少女製迷你品牌紙袋爆紅　麥當勞、UNIQLO、無印勁逼真獲激讚

無論是去旅遊、逛街買衣服以及購入最新的時尚產品，許多潮人們家中肯定都囤積了各式各樣的「品牌紙袋」。有一些像是「香奈兒」（CHANEL）高級奢華品牌的紙袋會讓許多人捨不得丟，時不時就拿來裝一下小東西提出門，巴不得全世界都知道你是買得起法國名牌的品味有錢人，不過另外很多人肯定也時常拿到GU、Uniqlo這種平價服飾的紙袋，更不用說是離你家總是很近的麥當勞，裝著速食的袋子幾乎都被當成隨手口丟的垃圾。不過現在卻有一位高中女生因為這一些紙袋，而受到大量日本網友的膜拜和追捧。

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超可愛！迷你品牌紙袋圖輯（按圖放大）↓↓↓

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推特網友@katchan_fuk分享自己家中17歲高中女學生的手工作品，平常他的妹妹最大的樂趣就是把「品牌紙袋」都改造成能夠放在手掌上大小的迷你版！從大家都相當熟悉的麥當勞、平價服飾 GU、H&M、無印良品到日本雜貨選物店PLAZA的紙袋，這位女孩全都用現成紙袋當作範本和素材，能夠利用的就進行裁切，不過通常都是直接透過色紙和信封等材料來進行製作，成品讓這些紙袋看起來都像是瞬間「縮小」了一樣。

許多網友看了都忍不住大讚這位女孩的巧手：「縮小版的紙袋未免也太可愛了，想要！」、「小紙袋也太美了，如果有販售的話會超想要買的」、「真實到我都懷疑不是紙袋變小，而是你的手太大了」、「妹妹實在太厲害了」。

如果你沒辦法像這位女孩一樣用巧手做出小紙袋，這裡也有另外一種選擇。日本某文具店去年也全新發售了一款以經典擦膠、素描本等品牌為主題，推出了兩種大小尺寸的超可愛紙袋，讓大量文具迷都激動不已，尤其拿橡皮擦那款紙袋來送禮，肯定能夠讓朋友感到傻眼又驚喜。

日本文具店推出的巨型擦膠、素描本紙袋。（tag_sanjo Twitter圖片）

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