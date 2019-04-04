哄B神器？寶寶扭計唔願瞓　一聽風筒聲乖乖入睡　網民揭當中原因

面對出生不久的嬰兒，粉嫩的臉頰及柔軟的手掌讓人覺得就像天使一樣，但實際照顧起來讓許多媽媽根本噩夢連連，不但要半夜起來餵奶，還要避免寶寶翻身，甚至連基本的「哄入睡」都要煞費一番苦心才能順利結束。 有位媽媽就在爆怨公社提到，家裡的寶寶目前兩個月大，每次睡覺都要靠「這台電器」才睡得著，而且還沒熟睡前關掉就立刻大哭，他也曾經試過找網路相似的聲音替代，但寶寶完全不買單，讓她幾乎快要崩潰！她的育兒感想也讓許多媽媽非常有感……

要開着才肯睡覺的電器便是風筒！（Facebook「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

沒錯，哄寶寶入睡的電器的就是「吹風機」（風筒），很多家有嬰兒的媽媽都提到，寶寶只要聽到吹風機的聲音馬上停止哭泣，而且還要真的吹風機，網路找來的聲音還騙不過他們的耳朵，難怪讓這麼多媽媽覺得難熬：

「新生兒對吹風機聲音真的很有感，以前小孩哭開吹風機真的就閉嘴」、「我們家也是，一哭鬧最有效的就是吹風機，錄音的也不買單，app的也不買單，我都想帶著吹風機出門了」、「我女兒也是，哭鬧我就開吹風機，她就停止了！」、「我家侄子也是聽到吹風機的聲音秒不哭，屢試不爽啊……」、「我兒子只要媽媽牌，學吹風機『嗯～～～』到快斷氣」、「之前我兒子有一段時間也是喜歡真實的吹風機，YouTube 找的吹風機不要」。

家家「哄睡神器」都不同！其他網友紛紛分享家中寶寶的「特殊愛好」（點圖瀏覽）↓↓↓

寶寶聽電器聲才能入睡的原因？「因為吹風機的聲音頻率跟在娘胎聽到的頻率一致，很久以前看過日本節目有介紹，不過當時節目組是用吸塵器」、「因為聽說吹風機的聲音跟在媽媽肚子裡面血液流動的聲音很像」、「據說小BB在肚內聽到的聲音就很像轟轟轟的聲音」、「這是一種安全感，聽說和在子宮內的聲音差不多」

在育兒階段碰到孩子自己衍生的專屬癖好，天下的媽媽們都辛苦了！你家也有一個聽吹風機才能入睡的寶寶嗎？

延伸閱讀：

家庭式髮廊阿姨根本「八卦站」？網反讚：超愛這一味！

影／不認識這罐別說你有童年！這次Qoo搭周子瑜讓你臉紅紅～

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁