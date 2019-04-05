韓國大學生夢見樂透號碼　醒後卻完全忘記　結果隨便買都中頭獎

運氣話來就來，韓國一名大學生更是「旺」到避也避不過！他早前於討論區發文指，自己發了一個有關樂透（Lotto）彩票的夢，由於夢境太真實，他用手機搜尋下一期開出的樂透號碼，並拼命記下該6個數字。不過他一醒來卻發現完全記不住任何一個字，唯有「死馬當活馬醫」買隨機彩票碰碰運氣，不料他仍然真的中了頭獎，派彩近25億韓元（約1726萬港元），令人嘖嘖稱奇。

韓國一名大學生早前發了一個有關樂透（Lotto）彩票的夢，他拼命記下夢中見到的該6個數字，但醒來卻完全記不住，唯有買隨機彩票，不料他還真的中了頭獎。（網上圖片）

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該名就讀高麗大學的學生指，自己不是經常買樂透的人，但一天他卻發了一個夢，而最神奇的地方即使夢境非常真實，他亦有意識到自己正在做夢，思緒非常清淅，於是他就拿出手機，搜尋接下來一期的樂透開彩號碼，並拼命死背，希望夢醒後還會記得。

根據樂透官方記錄，該期第851期樂透一共有8人中頭獎，可將彩池中的198億韓元平分，每人獲派彩近25億韓元（約1726萬港元）。（LOTTO圖片）

不過發夢歸發夢，他醒來後還是完全忘記了那6個號碼，無奈之下就唯有花5000韓元（34.5港元），買隨機彩票算了，不料一開獎他竟發現，自己竟然中了頭獎！他就將彩票拍照，放到網上分享此「奇蹟」。根據樂透官方記錄，該期第851期樂透一共有8人中頭獎，可將彩池中的198億韓元平分，每人獲派彩近25億韓元（約1726萬港元）。

該名學生更貼出銀行戶口餘額證明，指獎金扣除稅項及還清貸款後，還剩16億韓元，表明打算在首爾買下一間中小型公寓自住及買一輛車，便回歸正常生活。

不少網民都留言表示羨慕，「太幸運了」、「命中注定錢是你的」，但亦有網民無奈指記得發夢看過的號碼，但結果一個字都沒有中，有人更直言「首先要記得做夢時去搜尋樂透」。

（綜合）

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