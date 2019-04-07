外國潮興#CarAlarmChallenge扮汽車警報　即學秘訣免變「慘叫」

網絡世界日新月異，每天都有所謂「新挑戰」，早前熱爆的炫富「Falling Stars Challenge」、考默契的「Triangle Dance Challenge」都已經「過期」，最新潮流竟然是模仿汽車警報的「Car Alarm Challenge」。此挑戰由22歲美國女生帶起，一邊高聲叫，一邊用手側撞撃喉嚨，以做出警報的節奏，不過汽車警報挑戰不是人人都能完美做到，失敗的挑戰者發出的聲音更像慘叫，這個可謂是史上最煩、最吵的「挑戰」。

模仿汽車警報的「Car Alarm Challenge」由22歲美國女生帶起，一邊高聲叫，一邊用手側撞撃喉嚨，以做出警報的節奏。（Peyton Gibson Twitter截圖）

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「汽車警報挑戰」由22歲美國女生吉普遜（Peyton Gibson）帶起，她接受外國媒體訪問時指，自己最初只是在跟朋友聊起自己做過最「勁」的事，於是她就說可以模仿汽車警報的聲音，她的朋友着她拍下片段上載至Twitter，詎料片段突然爆紅，由3月27日上載至今已獲播放逾777萬次，吸引逾28.6萬個讚好，被轉發9.1萬次。

從片段中可見，吉普遜先高聲叫出一個長音，然後將手放平，向自己的喉嚨以均速「啄」去，結果出來的聲音極似汽車警報的「嗚嗚聲」。不少網民看到後都紛紛模仿，但失敗率極高，原因不外乎叫聲太短、「啄」喉嚨時太大力等，令挑戰者看起來根本像在慘叫多於扮警報。

現時最新的挑戰竟然是模仿汽車警報的「Car Alarm Challenge」。（GettyImages／視覺中國）

吉普遜分享秘訣，指「啄」喉嚨是有竅門的，強調不必太用力，而且位置應該是下巴與喉結之間的凹位，這樣撞下去才不會太傷害喉嚨，她亦表明這個只是其「派對特技」（Party trick），故不會每天都做，提醒人不要經常尖叫拍打喉嚨，以免對身體造成傷害。

（Inside Edition、Times）