【福爾摩師奶】開埠初期治安差　從民間「更練」到官方「團防」史

較早前我們分享了香港早期的「維多利亞城」，想不到引起了不少朋友的興趣呢！希望未來香港可以拍出更多關於老香港的電視劇，等小編有題材可以分享，畢竟香港歷史，始終是香港出品的最有味道，最能引起共鳴吧！

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無綫早前完結的劇集《福爾摩師奶》中，有團防局和更練館的設定，它們究竟是什麼機構來的呢？原來在開埠初期，華人主要集中居住在中上環一帶，由於當時政府的警力不足，華人就自發組織起「更練」，負責華人社區的巡邏，維持治安。

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初開埠時，香港仍有海盜問題，加上酒館、賭館、鴉片煙館和妓院林立，可想而知治安情況是十分惡劣。直到1844年，即開埠三年後，才有一支正式的殖民地警隊成立，第一間差館（警署），就是1845年建成的舊中區警署，亦即是現在的打卡聖地─大館。

香港輔政司駱克爵士。（網絡圖片）

到了1866年，香港政府成立團防局，用以統合各個更練團體，並由負責華人事務的總登記官監督，經費則由華人支付，把華人民間的組織正式納入政府體系。有資料顯示，在團防局成立的1866年，香港有384人被判「在公路上打劫」罪呢，難怪華人要自發組織更練。

香港雖然是英國的殖民地，但人口以華人為主，隨着華人愈來愈富有，影響力愈來愈大，殖民政府察覺需要一個諮詢組織，向政府表達華人的意見，以穩定殖民政府的統治。所以在1891年，時任輔政司及總登記官駱克（駱克道就是以他命名的）建議成立團防局委員會，作為華人與殖民政府的溝通橋樑。

就是這樣，更練與團防局由最初的華人自發保安組織，進而成為代表在港華人發聲的重要機構，團防局的局紳（《福爾摩師奶》的喬百川就是局紳）均是華人社會的賢達，在戰前，團防更練的範圍更擴至半山區以至九龍半島的油麻地、深水埗等區，團防局甚至被稱為「華人行政局」呢！