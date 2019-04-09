【告別便秘】廁所裏的最佳伴侶　台九成女士激推：冇咗佢唔得

不少人其實都有便秘的困擾……尤其家裡廁所大多都是坐式馬桶，有時候在馬桶上坐了好久，卻還是一點動靜都沒有。 有台灣網友就在爆廢公社分享「順暢秘方」，就是廁所裡的一張「小板凳」！馬上引起許多網友共鳴，原來很多人家裡廁所都有它！不只踩著小板凳會讓人通體舒暢，還有人說少了它都不知道該怎麼上廁所呢！

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小板凳真的可以治便秘？「真的！！！便秘的時候搬椅子來通體舒暢」、「有哦～很快就出來了，不用擠半天！」、「我也會擺一張小椅子在廁所……拉屎專用」、「卡住的時候一踩馬上見效」、「腿短的女生超需要」、「我人體實驗半年多，有效！」、「還我以為只有我有這個癖好，大號一定要踩東西啊！」

上大號必備好物。「必備！沒椅子找不到施力點」、「大便怎麼可以沒有小椅子」、「差很多，有次逼不得已在百貨有fu，只好拉垃圾桶來踩」、「我的腳很短，沒有椅子的話沒辦法蹲」、「沒那小椅子……我的馬桶人生就是黑白的……」

採椅子上大號可是有科學根據的！「有，很順，而且對身體也好」、「有差，因為剛好是人體工學的角度，我沒椅子不習慣」、「聽說這樣的姿勢會清的比較乾淨」、「跟人體工學有關，會比較像原始上大號的方式」、「踩椅子比較助排便，這個是有科學根據的」、「差很多！！因為腳墊高了，肛門括約肌就開了，就噗嚕噗嚕出來了！」

圖解小板凳的神奇功效（點圖瀏覽）↓↓↓

雖然也有人說如果不習慣踩椅子，反而會覺得怪怪的還容易腳麻，但對大部分的人來說，這確實是個很有效的方法啊！有便秘困擾的可以試試看！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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