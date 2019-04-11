法國素食者不滿店舖賣肉　放火燒舖噴漆砸玻璃　最高判囚10個月

時下流行健康素食，茹素本是好事，惟法國有兩名激進素食者，去年在里爾四處破壞賣肉的店舖，包括打爛窗櫥玻璃、在店外噴漆及放火燒舖等等，數名肉販及魚販的生意大受影響。肉販們忍無可忍，寫信請求內政部加強保護。兩人日前分別被法庭判囚10個月和6個月。

反對食肉風潮早已在歐洲擴散。圖為示意圖，非涉事人。（Gettyimages）

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綜合外媒報導，23歲社工西里爾（Cyrile）和29歲幼稚園員工瑪蒂爾德（Mathilde），被控刑事損害罪，兩人涉嫌於2018年11月至2019年2月期間，在法國北部城市里爾攻擊多家商店，包括砸肉檔、魚檔、餐廳等店舖的玻璃，向店舖噴漆，寫上反對殺害動物的口號，甚至放火燒舖。

該對情侶稱是「反物種歧視者」（反對人類利益凌駕於其他物種），並無犯罪紀錄。法院日前判處兩人罪成入獄，惟根據當地法律，不足兩年的刑期，可能會被轉做社區服務，兩人或可免去牢獄之災。

當地屠夫聯盟的負責人羅倫（Laurent Rigaud）發表聲明指出，「我們需要一個例子，令這些高舉極端和極度暴力主義的小組織消失。」案件中另有兩名被告，他們同被判6個月緩刑。

（衛報）

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