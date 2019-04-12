深圳時裝周街拍勁騎呢　「福田范冰冰」、「羅湖薩頂頂」搶晒fo

由深圳市人民政府主辦的「深圳時裝周」上月順利舉行，近日網絡開始瘋傳時裝周場外紅地毯的街拍照，相中人的打扮非常吸睛，造型極度浮誇，網民不禁賜封他們爆笑外號，如「畢加索畫風的福田范冰冰」、「羅湖薩頂頂」、「成精的斑點狗」，連見慣世面的網民都忍俊不禁，更有內地時尚評論員直言如果時尚是一場冒險，「深圳時裝周是死亡的終點」。

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近日網絡瘋傳一輯深圳時裝周的街拍照，相中可見出席者打扮得「花枝招展」，引來網民抵死評論眾人打扮，有大媽身穿一身紅衣現身，被笑稱像「走錯片場的廣場舞大媽」，有男子在白馬王子look上配花花西裝，則被指是「墜入菊花叢中的白馬王子」。另有下巴尖尖的長髮女生帶着大黑超現身，驟眼看與范冰冰頗為相似，被笑指是「有下巴極具畢加索畫風的福田范冰冰」。

內地時裝界紅人「光頭Amy姐」是各大時裝周的常客。（網上圖片）

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除了單打獨鬥的時裝人，有些人則聯群結隊在廣告板前扭臀擺手，他們的服飾大多是錯配的五顏六色，令人感覺猶如置身深圳東門，眼花撩亂。

活動更吸引內地時裝界紅人「光頭Amy姐」和色彩女魔頭 Kitty 姐等潮人出席，她們可謂內地時裝周的常客，每年都悉心打扮穿梭各大時裝周，其「潮爆」造型不時熱爆內地網絡，為內地網民津津樂道。即使面對網民尖酸刻薄的評語，Amy姐還是處之泰然，她曾霸氣回應道：「我只告訴大家一句話：少說話！多做事！做自己！」

不少網民看後都大感困惑，直言這是常人無法理解的時尚，有人更豪言表示「時尚界的半壁江山都在這兒了」，不少人認為品味仍有待提升，「在巴黎的鐵塔前拍張照就是進軍國際，花錢請前前前政府官員老婆吃頓飯就是打進歐洲上流社會了」，但亦有人認為這系列的街拍照反應真實，「一股塑料味」。

（綜合）

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