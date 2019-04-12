現在外面各種食安危機，許多媽媽為了讓自己的孩子吃得健康吃得好，便會自己動手做餐點給家人吃，但媽媽的「愛心」有時候似乎有愛到令人難以下嚥啊？有位台灣網友最近就分享曬自家娘親準備的早餐，不過餐點外觀卻讓原PO及網友看了都不禁心生畏懼……

網友第一眼以為發霉。（Facebook「爆廢公社」圖片）

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這是……暗黑料理？「光看就沒胃口了」、「第一眼看下去真的以為發霉了」、「這是暗黑料理吧…」、「這個我沒辦法」、「這篇讓我覺得好有味道，怕」、「趕快封鎖命案現場！！！」、「版主的胃還好嗎？」

也讓大家忍不住想到……「發霉的經血黃色抹布」、「我以為是抹布蛋餅」、「血塊吐司」、「蠻常在橙子上看到這種顏色搭配 」

「蠻常在橙子上看到這種顏色搭配 」（爆廢公社facebook）

媽媽是早餐終結者？

雖然外觀看起來非常駭人，但其實這是原PO媽媽用九層塔抓餅蛋+（媽媽自熬）桑葚果醬製造的創意料理。而這也不是她第一次分享媽媽的暗黑愛心廚藝，過去她的胃已經裝過數不清的奇葩餐點，也讓她直言有時候吃的根本是為了消雪櫃庫存產生的早餐……（點圖瀏覽）↓↓↓

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至於最後「九層塔抓餅蛋佐純手工桑葚醬」這道菜有沒有下肚呢？孝順如她，當然一樣乖乖吃完了，並發表了感想：「前味九層塔，中味蛋跟桑葚的酸，後味桑葚的顆粒。」嗯……好難意會的味道啊。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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