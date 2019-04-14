台媽賴醫生無提須食藥及覆診　兒子中耳炎變穿耳膜　網民：無常識

家長理應遵從醫生指示，細心照顧生病的子女。近日一名台媽帶患有中耳炎的兒子看完醫生後，沒有依指示食藥覆診，最近到其他醫院再次看診，就發現耳膜已經穿了，因此斷定這是醫療疏忽，遂私訊投訴醫生，「沒有強調一定要吃藥」、「沒有強調一定要回診」。然而事件引來網民圍插，指台媽無常識，不負責任，更有虐待兒童之嫌。

小孩子患中耳炎的機率很高。（視覺中國/GettyImages）

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台灣兒科醫生陳木榮於周六（13日）在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」上傳一張圖片，表示有名病人的媽媽私訊他，不知應該如何處理。該名台媽投訴，在兩個月前帶兒子到其診所看病，當時被診斷出有中耳炎，「你開藥叫我給他吃，卻沒有強調一定要吃藥，當時雖然有幫我預約回診，你也沒有強調一定要回診」。

台媽怒斥，兒子最近聽不到聲音，去了其他醫院檢查時發現病情惡化，耳膜更已經穿了，一口咬定是醫生的過失，「這樣子算是你的醫療疏失吧，你為什麼沒有強調一定要吃藥跟回診呢？」。

有台媽私訊投訴醫生有醫療疏忽。（facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」截圖）

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帖文引起熱議，不少網民都覺得離譜又好笑，批評該位台媽沒有常識，「醫生開的藥必須按藥袋指示服用並且需要全部吃完，難道不是一般生活醫學常識嗎？」；有網民用例子比喻，「賣便當的要提醒客人吃嗎？便當冷了你會怪便當店沒提醒你？」

亦有人認為醫生壓力愈來愈大，「看完醫生吃不吃藥也是醫生的問題，要不要回診也是醫生的問題」，更質疑台媽涉虐待兒童之嫌，可能已經違反相關法例。有人則笑言「這位媽媽也沒強調一定要回覆」，建議醫生可以已讀不回。

（facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」）

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