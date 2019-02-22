網傳醉母虐3歲兒　掌摑頭撼地迫執飯食　疑夫為爭監護權爆片

台灣周四（21日）一條虐童片段觸發眾怒，片中母親疑似喝醉，不斷掌摑3歲兒子及扯頭髮，甚至迫他吃掉落在地上的飯粒，男童稍有猶豫即被醉媽抓住頭部撞向地面！ 有人起底事發地點是在新北市蘆洲區的一棟公寓內，大批網民自發集結前去救人，現場一度有過百人。知情人表示，孩童父母正在打離婚官司，疑為爭奪監護權，父親於是在網上公開虐童片段；警方及社會局介入，目前受虐男童確認由祖母妥善照顧。

虐童片段在周四（21日）被發放到Facebook群組，貼文還指名道姓片中吳姓女子喝酒便會實施家暴，並怒斥：「妳真的該抓去關到死！」

輕聲喚媽媽反再遭打罵

片中男童疑因把米飯灑在地上被責罵，躺在地上不停哭泣，母親一手將他抓起，嘶吼着「把飯吃一吃！」男孩動作稍慢就被惡母推倒在地上，不停掌摑、扯頭髮，甚至把頭撞向地面！

在母親一連串謾罵及暴力下，男童唯有趴在地上撿起食物，慢慢送進口中。短片中男童有輕聲喚「媽媽」，像是求饒，豈料迎來的只是母親的又一次破口大罵和連環掌。

網民自發前往住處救援

片段引起了網民怒火，紛紛指責醉媽的行為，有網民指出拍片地點疑似在新北市蘆洲某民居，過百名網友隨即自發前往欲救人，惟無人應門。

警方在接獲報案後前往現場了解，經調查後發現，原來片段是在去年11月拍攝，男童父親在1月時已向警方報案並提交片段，社會局亦已發出了緊急保護令。蘆洲分局表示，暫時未能聯繫上男童父母，但已經確認受虐男童目前住在三重區的祖母家，被妥善照顧。

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家中常爭吵 妻指夫偷食

鄰居透露，施虐醉媽育有2子，短片中被虐男童是3歲的弟弟，夫妻關係長期不和，家中常有爭吵和衝突，有時更會升級至打鬥；父母頻繁吵架也令男童的哥哥多次哭着向鄰居求助，希望鄰居幫忙「不要讓爸爸媽媽吵架了，好害怕」。

《聯合新聞網》引知情人士指出，男童父母正在打離婚官司，父親為了爭奪監護權，才請親友發放家暴片段。

周五（22日）凌晨約4時，疑是施虐醉媽在社交網回應事件，指摘丈夫不僅偷吃，還常常對其施暴；事發當日是因為「壓力下喝了酒，情緒管理不好」，並謂夫妻雙方正就離婚問題和談中，「但是我並非真是壞媽媽。」

片段中的公寓確為當事人承租，但房東過年前已經收回，目前無人居住。警方表示已將有關片段作為證據保存，若屬實會對施虐者嚴懲。另外，除了社工介入，警方稍後也會帶受虐男童去醫院驗傷。