港女不滿身份證照片似「猩猩」　發難要用舊相　職員：要畀錢重拍

不少事情付錢就能解決，但許多人就是不願付錢。日前一名入境處外判員工在facebook發文，表示有港女拿身份證時，埋怨相片影到「成隻猩猩咁」，要求使用舊身份證上的照片。員工多次解釋無法用回舊相，就連入境處人員都解釋要付錢再拍一次，但港女似乎聽不懂，擾攘一輪反斥責職員「唔識做」，最終憤然離去。

有入境處外判職員發文，指有女市民領身份證時，不滿「張相成隻猩猩咁」。（fb群組「西客之道 Hispitality Secret」圖片）

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有入境處外判職員在facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」投稿，講述一名港女前往拎取身份證時竟要求使用舊相。事發時該港女正正常常，但拿起新證件一看就說「張相好樣衰」，要求用回舊證的照片。職員解釋不喜歡照片就要重新換證，但要再付錢。

不過，港女可能聽得不清楚，又要求換舊相，「宜家張相，成隻猩猩咁」。職員耐心指，正常申請身份證要即時影相，不可以用回舊證照片，換就要重新拍照，但對方又再次「聽唔到」，形容照片拍得「成個死人咁」，「我要換返之前張相啊……What the fxckin……我一定要要返之前張相啊」。

這時職員的同事出口幫忙，說「你一定要要返之前張相，我入去搵Madam問下」，結果就連入境處人員都說只能付錢重拍。結果港女只是重重複複說要用舊相，更反咬一句「你做咩問咁Ｘ多嘢啊！？唔識就唔好做啦！出去啊！」然後再過一陣才願意離開。

有網民指，身份證要即時拍照，是想確認「真人如圖」，「當年張相18歲，我都想用返，換證就係要更新資料」。亦有人質疑像猩猩或跟個人樣子有關，與拍照手法無關，「既然已變成猩猩，就接受現實吧」。

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