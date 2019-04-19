【好人好事】伯伯雙手不便　天水圍茶記愛心阿姐代切西多士獲激讚

四肢不便的人生活或許比常人艱苦，但遇到小確幸亦比常人易滿足。最近有網民於天水圍的茶餐廳見到好人好事，當時有一位輪椅伯伯點了一份西多士，但因他雙手亦活動不便，難以切開麵包。一名女侍應見狀，即上前幫忙，細心地代為切細麵包，令伯伯非常感動，不斷說「唔該」。不少網民大讚該名侍應超有愛，「以心做人」、「呢啲真係好員工」。

網民在天水圍天恩商場的銀龍茶餐廳，見到輪椅伯伯無法切開西多士，女侍應即上前幫忙，事件很有愛。（fb專頁「盡在元朗」圖片）

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Facebook專頁「盡在元朗」版主上載相片，表示有網民日前行經天水圍天恩商場的銀龍茶餐廳，目擊一件好人好事，當時一名輪椅伯伯正在光顧，桌上有份西多士，但伯伯望着美食卻有心無力。原來伯伯除了不良於行，雙手亦有活動困難，無法拿刀叉切開麵包。店內一名女侍應見狀，即主動上前幫忙，代伯伯把西多士切細，讓伯伯亦可品嚐美味。

拍照的網民當時聽到伯伯不斷向侍應說「唔該」，而對方則以「唔使客氣」回應，大家都非常有禮貌，如此有愛的一幕令拍照者更為感動。

不少曾光顧餐廳的網民大讚有人情味，更指店內員工有禮又好人。（fb專頁「銀龍茶餐廳」圖片）

不少曾光顧餐廳的網民大讚事件有人情味，更指店內員工有禮又好人，「呢個姐姐好好禮貌㗎」、「我常去吃下午茶，都覺得啲姐姐好有禮貌，Nice」、「銀龍啲伙記真係好好，包括天盛」、「呢間鋪好有愛心㗎， 好多時見到職員幫助唔同需要嘅食客」。

（fb專頁「盡在元朗」）