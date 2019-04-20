【人情味】港男吃飯帶唔夠錢　元朗茶餐廳：橫風橫雨，下次嚟先畀

社區小店就是有人情味！有網民在facebook分享遇到的好人好事，指昨日（19日）黃色暴雨期間，去了一間元朗茶餐廳吃飯，結帳時發現銀包只得30元，不足繳付飯錢，結果店員好心地稱「你下次嚟食先畀，而家橫風橫雨」，不用樓主來回取錢付餘數，樓主聽見後感激對方的體諒，但最後仍堅持冒雨回公司取錢找數。不少網民都大讚餐廳有人情味，又指樓主堅持找數，兌現承諾亦值得欣賞。

有網民在fb群組分享到茶餐廳吃飯遇到的「好人好事」。（fb專頁「盡在元朗」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名男網民昨晚投稿至facebook群組「盡在元朗」，指當天黃色暴雨期間，去了一間元朗茶餐廳吃午飯，埋單才發覺銀包只得30元，不足以支付38元飯錢。他唯有硬着頭皮跟收銀店員稱「唔記得咗未㩒錢，我畀住30蚊你，轉頭畀返8蚊（因為我公司就喺對面）」。但收銀卻回應指，「唔使啦，你下次嚟食先畀啦，而家橫風橫雨」，但最後樓主仍堅持冒雨行回公司取錢再返來找數。

樓主還補充稱，他並非餐廳熟客，「我亦唔係熟客，可以記住數果啲，一個路人走過食餐飯，走咗可能唔返嚟，但間餐廳都可以咁有人情味，非常難得！」

樓主感激茶餐廳的體諒，但最後仍堅持冒雨回公司取錢找數。（示意圖，資料圖片）

網民看完帖文都大讚樓主和茶餐廳職員都好好，「 舊舖就係有呢啲人情味」、「你都好，因為有啲人可能會話好，就走咗數。你都會返去畀返錢」，另有人分享自己的經驗，稱曾試過身上一毛錢都沒有，但收銀員二話不說便回覆「下次畀啦」，其後自己從袋口掏出銀包，代網民付了。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁