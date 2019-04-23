台女流產老公仍掛住打機　網民齊鬧爆：遊戲竟然比老婆還重要？

沉迷打機除了傷眼又傷神，更有機會影響婚姻關係！台灣一名女網民昨於討論區發文，稱丈夫近月沉迷手機遊戲，情況到了「傷害到我們感情的地步」。她指上個月因意外流產，當晚很想與丈夫好好聊天，惟對方一上床即表示要「先玩兩場」，甚至當她跌倒時，丈夫只扶起她便馬上拿起電話繼續打，令她忍無可忍，一度想離家出走。網民看過帖文紛紛留言批評樓主丈夫行為極不成熟，並建議她好好想清楚是否繼續與丈夫相處下去。

一名台女稱丈夫近月沉迷手機遊戲，甚至連她流產後仍只顧打機，令她非常失望。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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該名女網民昨於「Dcard」討論區發文，表示與丈夫結婚大約一年，交往期間至剛結婚時關係一直無問題，但最近3個月丈夫開始沉迷手機遊戲「傳說對決」，「已經讓我覺得傷害到我們感情的地步了」。樓主說，最令她傷心的是，上月她發現懷孕，可惜意外流產，當晚她非常難過，想抱着丈夫好好說話，但對方「一躺上床就說要先玩兩場」，令她當下非常無助。

至翌日早晨，樓主身體還未恢復，「全身無力沒辦法起床」，但因想去廁所仍爬起來，「結果一踩下床就直接整個人摔倒在地」，丈夫見狀即時衝過去把她扶回床上，但並無帶她去廁所就馬上拿起電話繼續打機，「一邊打才問我怎麼了」，令樓主失望至極，「我不知道交往多年結婚一直對我的老公怎麼會是這樣的人」。

樓主稱丈夫沉迷手機遊戲「傳說對決」，情況已到會傷害兩人關係的程度。（資料圖片）

樓主說，曾經想過丈夫感到壓力大，才要靠「打機」抒發，她亦承認因流產的事導致情緒較差，與丈夫的關係變得緊張。昨天她看到丈夫又再玩遊戲時，便走過去輕咬他的手臂撒嬌，但丈夫竟大吼說「很痛不要咬」，令樓主一下子壓力爆發，即時決定收拾物品離家出走。

正當樓主要穿鞋準備出門時，丈夫即衝過去，把她的鞋丟到很遠的地方，又叫她不要出門，但之後卻「馬上衝回去玩他的遊戲」。樓主直接哭了出來，過了一會丈夫才「很兇的放下手機」，表示不再玩遊戲，更態度惡劣地稱：「啊就中斷了啊怎麼玩，這中斷就落後了啊，這是比賽欸！」誇張反應令樓主直言「我現在真的不知道自己這什麼老公」。

帖文一出即引起網民熱議，不少人留言安慰樓主，批評其丈夫「幼稚」、「不負責任」，「我嚴重懷疑你老公根本還是小孩子，這麼沒有自制力還分不清事情輕重緩急」、「遊戲竟然比老婆還重要？重點是孩子流掉還繼續玩」。

樓主一度壓力爆發，忍無可忍決定離家出走。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

有人則勸樓主認真想清楚前路，指「不適合不要勉強，你的人生還很長，你不知道這種事會重複多少次的，當然你很愛他的話，就先溝通給個機會」，「先回娘家住或找人照顧你一陣子吧，分開一陣子然後明白告訴他，讓他想想到底還要不要這場婚姻」。

（「Dcard」討論區）

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