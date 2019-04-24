【環保潮物】連登仔買布遮袋減廢　點知畀阿媽剪開做抹布

新一代的潮流產品，對於上一代來說可能很陌生，除了不時發生父母把無線耳機如AirPods等當「斷線爛耳筒」丟棄外，有連登網民亦分享一個無奈經歷。該網民在連登討論區發文，指避免使用即棄膠遮袋造成浪費，特意買來一個吸水力強的布遮袋，不料媽媽竟然將之剪開一半當抹布使用，令樓主哭笑不得。

有連登仔在討論區上發文，表示早前購買布遮袋，但被阿媽媽剪開做抹布。（連登討論區截圖）

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樓主以「黐X線 我老母將我個遮袋剪咗一半當抹布」為題在連登討論區發文，稱不想使用商場提供的塑膠遮袋，因覺得用完即棄極之浪費，所以花59元網購了一個布遮袋。該該遮袋內部有強力吸濕布料，將兩傘放到袋內之後可以將雨水吸乾，同時避免漏水。

樓主出發點是為保護環境，沒料應是相當耐用的遮袋會被肢解，因樓主的媽媽不知道袋的用處，見到有吸濕布料，即將遮袋剪開一半，將之變成抹布。樓主大嘆「老母唔識嘢將佢剪開一半當抹布」，覺得難以接受。

有網民笑言樓主「有兩塊抹布」，不過樓主指出遮袋只有一面有吸水布料，所以只有一塊抹布，另外亦網民認為「伯母好識玩，開極開唔晒，只好剪開佢啦」。樓主其後表示，已經「鬧咗佢」，但反被母親斥責「唔同佢事先講定係咩東東」，對此感到無奈。

類似的遮袋在內地購物網站亦都有售，最平的約20元人民幣就有交易。

+ 9 + 8 + 7

類似的遮袋在內地購物網站有大量選擇，最平約售20元人民幣，比樓主選購的貨品便宜一半，部份款式的遮袋內兩面都有吸水布料，萬一不幸被家人剪開當抹布，至少可以變成兩塊，可以減低不幸感覺。另外，根據商品說明，遮袋使用的布料防滲力強，而且使用了全防水拉鏈，所以把濕透的雨傘放到袋內，亦不會滲水，但是否真確，還是要看產品質素和損耗程度而定。

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