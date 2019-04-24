加麻藥劑量　手術台上舔下體、強姦孕婦　六旬醫生出庭：非常後悔

台灣桃園中壢林姓婦產科醫師去年4月替1名印尼移工做引產手術時，涉嫌加重麻醉劑用量，趁她全身麻醉時在手術台上性侵對方，未料林妻早懷疑先生出軌，事前在手術室安裝針孔，把他的誇張行徑全部拍下，檢方依加重強制性交罪嫌起訴林。

林姓醫師今天下午到桃園地方法院開準備程序庭時，他僅表示「非常後悔」，後續也有打算賠償被害人商談後續和解事宜，案發後住家也遭人丟雞蛋、砸車，盼外界可以給他們一條活路。

檢方起訴指出，林（61歲）當天幫女移工做引產手術時藉業務之便，把一般麻醉劑10cc劑量，偷偷多添加3cc，藥效發作女患者陷入昏迷，林就支開一旁擔任助手的女兒，趁機伸舌頭偷舔女子下體，最後再性侵得逞。

由於林妻事前就在診間裝設監視器，林的荒謬行徑全部都被拍下；檢方勘驗影片畫面，訊時林也坦承犯嫌，桃園地檢署今年2月偵結，依加重強制性交罪起訴他。

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