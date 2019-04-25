粉嶺酒樓叉燒藏2cm針頭　港男險吞嘆搵命博：謀殺呀依家

不少港人都會外出用膳，但若食肆處理食材不當，隨時搞出人命。日前有網民發文投訴，指在喜悅皇宮酒樓粉嶺嘉福商場分店買叉燒飯時，發現叉燒暗藏一支2至3厘米的針頭，險吞下去，批評「食個叉燒飯都要搵命博」。不少網民見狀懷疑是針筒的針頭，「隻豬打針時留低」，如吞下可大可小，建議樓主報上食環署。 涉事分店職員接受《香港01》查詢時表示，沒有收到投訴。

有網民圖投訴在喜悅皇宮粉嶺嘉福商場分店買叉燒飯時，發現叉燒暗藏一支2至3厘米的針頭，險吞下去。（fb群組「Fanling 粉嶺」圖片）

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有網民昨在facebook群組「Fanling 粉嶺」上載多張圖片，可見叉燒中暗藏一支針頭，長度大約是成人半隻拇指，由2至3厘米不等。樓主稱當日在喜悅皇宮酒樓粉嶺嘉福商場分店買叉燒飯，進食其間發現「唔對路」，「手指摸落去，鐵嚟嘅」，坦言如不慎咬下「真係成口血」，形容「謀殺呀依家」、「食個叉燒飯都要搵命博」。

帖文引起多人討論，認為「針筒唔知拮過乜，小心啲好」、「可大可小」、「呢枝係針筒嘅針頭，好明顯呢隻豬係打咗針，唔係畀針拮死，都可能食咗化學劑」，亦有人估計「好明顯係隻豬打針嗰陣留低，整叉燒又成嚿咁燒，冇發現真係唔出奇…唔好講到佢有心放落去咁」，亦有不少人問樓主有否報上食環署或向酒樓投訴，但樓主指嫌麻煩，所以擺上網提醒他人作罷。

《香港01》致電涉事酒樓了解，但職員表示到目前為止沒有收到有關投訴，亦不清楚有何工序需要到針頭。

（fb群組「Fanling 粉嶺」）

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