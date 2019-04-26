同雪櫃談戀愛？　Steam出遊戲「Cold Hearts」　跟家電談情兼破案

正值炎夏，提供透心涼食物的雪櫃除了是一件有用家電外，甚至在「創造力量同幻想」下化身「冰女友」與人類談戀愛，劇情隨時「會嚇你一跳」。網上遊戲平台Steam將於年內推出一個名為「Cold Hearts」的遊戲，而試玩版已經公開，玩家可透過與雪櫃及其他家電培養感情，同時解決犯罪事件，尋找「最終真相」。不少網民看到都笑言遊戲「毀三觀」，問：「看到臉紅的雪櫃應該如何是好？」

網上遊戲平台Steam將於年內推出一個名為「Cold Hearts」的遊戲，而試玩版已經公開，玩家可透過與家電培養感情，同時解決罪案。（Cold Hearts圖片）

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根據Steam簡介，「Cold Hearts」是一款「關於冰箱、孤獨、以及人生意義」的遊戲，玩家繼承離世父親留下的電器行，因為每天工作都非常辛苦，每到失眠的時候都會到雪櫃取點心吃。不過就在某天晚上，主人公突然發現雪櫃會說話，而且聲線甜美，說「是我啊。主人你經常來找我，今次輪到我來找你」，並向主人扔出朱古力棒。雪櫃在遊戲中不但會說話，更會臉紅、走路、自行打開雪櫃門丟東西等。

遊戲中，主人公在與雪櫃及其他電器如洗衣機「培養感情」，同時亦會有解謎任務，例如一名經常到訪店舖的女生為何會失蹤、解決罪案，以及尋找「最終真相」，即是為什麼這些家電會和主人公接觸。遊戲總共有7個可以發展戀愛關係的角色、6條劇情線及逾20個結局，視乎玩家過程中做出什麼選擇。

網上遊戲平台Steam將於年內推出一個名為「Cold Hearts」的遊戲，而試玩版已經公開，玩家可透過與家電培養感情，同時解決罪案。（Cold Hearts Demo圖片）

試玩版遊戲現時只有英語版本，但其宣傳片則使用了日文歌曲作背景音樂，畫風與一般日本發行的戀愛模擬遊戲非常相似。許多網民得知後都認為這遊戲太奇葩，「毀三觀」、「想什麼才會想到要跟雪櫃談戀愛？」，亦有玩過的網民大讚故事編排破格，邊玩邊大叫：「不是吧？我接受不了。」亦有網民笑問 ：「看到臉紅的雪櫃應該如何是好？」

（Steam、Cold Heart官網、NicoVideo）