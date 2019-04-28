芒果果肉佈滿微細黑絲勁似腳毛　網民急勸：千萬不要吃！

夏天將至，又是芒果當造的時候。不過，有網民日前切開一個芒果來吃時，竟發現芒果內「生毛」，照片可見芒果的果肉內佈滿了黑絲，網民於是拍下並詢問「仲食唔食得？」結果引來不少網民緊張起來，指芒果已經存放太久，急急勸她：「千萬不要吃！」

該名女網民貼出圖片，可見原本應該是橘黃色的果肉中，佈滿了一條一條的黑絲。（「今晚煮乜餸？」fb圖片）

一名女網民日前在facebook群組「今晚煮乜餸？」貼出照片，可見她手拿一顆超大的芒果，而且已被削去了皮，不過奇怪的是，原本應該是橘黃色的果肉中，佈滿了一條一條的黑絲，有長有短，令樓主不禁疑惑「個樣生滿晒腳毛咁嘅？仲食唔食得？」

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芒果裏面出現黑絲的情況，是由於芒果存放太久，導致芒果內被氧化了，原本的纖維素也被破壞。（網上圖片）

照片引來不少網民熱論，急忙叫樓主不要吃了，「芒果太老，就算食得都好難食，有怪味架」、「壞了，不要吃」、「不要吃，芒果變質」。亦有網民說笑稱密集式恐懼症發作，「同佢做個激光先」、「脫咗毛就食得㗎啦」。

其實，過去都有不少人遇過同樣的情況，芒果裏面出現黑絲的情況，是由於芒果存放太久，導致芒果內被氧化，原本的纖維素也被破壞，在這樣的情況下，芒果已不宜再食用。雖然一般來就，如果只是少量食用，不會有太大危害，可能只是有點腸胃不適，但如果食用過多就容易導致消化不良、腹痛、腹瀉等症狀，因此最好還是不要食用了。

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