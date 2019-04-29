31歲廣東男偽造車牌被拘留15天罰5000元　父母：他還是個孩子！

「他還是個孩子呀！」這句話是怪獸父母包庇子女時必然說出的台詞，令人意想不到的是，內地一名31歲男子被警察發現使用假駕駛執照後，其父母到場時，竟然也說出「他還是個孩子」，批評刑罰太重，使在場人士都啞口無言，不知如何反應。

陳男因為偽造車牌被捕，父母到場表示他只是個孩子，拘留15天罰5000元的刑罰太重。（網上圖片）

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事發於上月17日上午，一輛拖頭貨車行經廣東佛山一環南延線順德南水路段時，被交通警截停檢查，要求姓陳的司機出示駕駛執照。不過警員發現，駕駛證上的照片雖然是司機本人，但上面的姓名、住址等資料字跡粗糙，警員將資料輸入系統內查詢後卻查不到相關資料。

陳男的假駕駛執照在網上購買，只需100元。（網上圖片）

司機一度辯稱這個執照是他朋友的，而他自己的證就忘記帶了。警員於是根據其身份證號碼查詢，發現他的駕駛執照已經被取消。司機最後坦認，他於2010年考取相關駕駛執照後入行做貨車司機，但2011年即因交通肇事罪被拘役（極短時間的監禁）和吊銷駕駛執照。

不過由於陳男想繼續做司機，一次在網上看到一個廣告，指可以快速領取駕駛證，於是通過微信聯繫對方，討價還價後以100元成交「辦證」。

「他還是個孩子呀！」出自連續短劇《絕世高手之大俠盧小魚》，主角盧小魚多次被「熊小孩」捉弄，但多次被其媽媽以一句「他還是個孩子呀！」包庇。

「他還是個孩子呀！」出自連續短劇《絕世高手之大俠盧小魚》，主角盧小魚多次被「熊小孩」捉弄，但多次被其媽媽以一句「他還是個孩子呀！」包庇。（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

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翌日，陳男在父母陪同下到警局接受調查。根據相關規定，由於陳男使用偽造駕駛執照，將被罰款5000元及行政拘留15日。陳男的父母知道之後，情緒就變得十分激動，大叫「你們太過分了，他還是個孩子，才31歲！你們為什麼罰那麼重？」陳男父母的說話衝擊了在場所有人的認知，警員頓時目瞪口呆，不知如何反應是好。

事件引來大量網民討論，雖然說「父母眼裏孩子永遠是孩子」，但司機已經31歲還硬要說是孩子的話，就是一個「巨嬰」。另外亦有人認為，「有這樣的父母才會養出這樣的孩子」，認為是家長管教無方，才會令小孩犯罪。

（廣州日報）

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