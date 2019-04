【復仇者聯盟4】傻傻分不清！台網民「劇透」蝙蝠俠死訊激嬲朋友

Marvel漫威電影《復仇者聯盟4:終局之戰》熱爆全球,搶先看戲的人如果「劇透」,定必被親友狠狠責罵;但在熱潮之下,仍有許多人未必分得清漫威及競爭對手DC旗下的漫畫或電影角色。 台灣網絡瘋傳有手機對話截圖,只見有人向尚未入場的朋友「劇透」,直指「蝙蝠俠在中後段死了」,朋友即時爆粗,更立即離開對話。網民看到對話截圖即爆笑,皆因蝙蝠俠是另一系列DC電影的角色,絕不可能在《復仇4》出現,網民更紛紛發揮想像力,稱下次要「劇透」指《海賊王》主角路飛、《龍珠》中的孫悟空及比達,都會出場打敗敵人,更有內地網民惡搞指武打演員、《戰狼》系列主角吳京才是「終極武器」,將以中國人的身份拯救宇宙。

台灣網絡瘋傳有劇透狂透過手機訊息,向尚未入場的朋友「爆出」DC角色蝙蝠俠將在《復仇者聯盟4:終局之戰》中逝世,朋友信以為真爆粗斥責。(網上圖片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

facebook專頁「摳摳那的污拓課」昨日貼出一張手機對話截圖,有人得知朋友明天才看《復仇者4》,即表示可以透露劇情,朋友已立即叫他「等一下」,但都無力阻止留言指「蝙蝠俠在中後段死了」,中招的朋友即時爆粗怒批,即後更退出聊天室。有網民認為該段對話只是夾好了的笑話,但已引來多逾千人讚好,其後在其他討論區流傳。

網民當然看出當中笑點,皆因蝙蝠俠是DC電影系列的角色,根本沒可能出現在對手的Marvel電影中,笑問言該名中招的朋友:「到底知不知道蝙蝠俠是誰?」其他網民亦紛紛稱要「劇透」,指《海賊王》主角路飛、《龍珠》中的孫悟空及比達及其他動畫卡通角色,都會在《復仇4》現身幫手拯救全宇宙,令到「劇透內容」亂上加亂。

雖然漫威電影《復仇者聯盟4:終局之戰》再次掀起全球對超級英雄的熱潮,但未必每個人都分得清漫威及競爭對手DC旗下角色。(《復仇者聯盟4》海報)

+ 10 + 9 + 8

「劇透亂入」似乎成為潮流,有內地網民在微博惡搞劇情,將吳京「key入」上一集《復仇者聯盟3:無限之戰》電影截圖,訛稱是今集內容,聲稱「復仇者聯盟4太好看了,吳京出場那一刻全場沸騰了,他一舉砍掉了魁隆的頭顱,奪走寶石交給國家。美國隊長問他要不要加入復仇者聯盟,他說『NO, I am Chinese.』(不!我是中國人),那一刻所有人都流淚了!」改圖可見,魁隆問「What are you?」(你係「乜水」?),吳京再答「I am Chinese.」(我是中國人),即中國人在荷里活電影中拯救了全宇宙。

(綜合)

第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博)將於5月3至5日在九展舉行。(01製圖)

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁