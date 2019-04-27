【復仇者聯盟4】傻傻分不清！台網民「劇透」蝙蝠俠死訊激嬲朋友

Marvel漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》熱爆全球，搶先看戲的人如果「劇透」，定必被親友狠狠責罵；但在熱潮之下，仍有許多人未必分得清漫威及競爭對手DC旗下的漫畫或電影角色。 台灣網絡瘋傳有手機對話截圖，只見有人向尚未入場的朋友「劇透」，直指「蝙蝠俠在中後段死了」，朋友即時爆粗，更立即離開對話。網民看到對話截圖即爆笑，皆因蝙蝠俠是另一系列DC電影的角色，絕不可能在《復仇4》出現，網民更紛紛發揮想像力，稱下次要「劇透」指《海賊王》主角路飛、《龍珠》中的孫悟空及比達，都會出場打敗敵人，更有內地網民惡搞指武打演員、《戰狼》系列主角吳京才是「終極武器」，將以中國人的身份拯救宇宙。

台灣網絡瘋傳有劇透狂透過手機訊息，向尚未入場的朋友「爆出」DC角色蝙蝠俠將在《復仇者聯盟4：終局之戰》中逝世，朋友信以為真爆粗斥責。（網上圖片）

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facebook專頁「摳摳那的污拓課」昨日貼出一張手機對話截圖，有人得知朋友明天才看《復仇者4》，即表示可以透露劇情，朋友已立即叫他「等一下」，但都無力阻止留言指「蝙蝠俠在中後段死了」，中招的朋友即時爆粗怒批，即後更退出聊天室。有網民認為該段對話只是夾好了的笑話，但已引來多逾千人讚好，其後在其他討論區流傳。

網民當然看出當中笑點，皆因蝙蝠俠是DC電影系列的角色，根本沒可能出現在對手的Marvel電影中，笑問言該名中招的朋友：「到底知不知道蝙蝠俠是誰？」其他網民亦紛紛稱要「劇透」，指《海賊王》主角路飛、《龍珠》中的孫悟空及比達及其他動畫卡通角色，都會在《復仇4》現身幫手拯救全宇宙，令到「劇透內容」亂上加亂。

雖然漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》再次掀起全球對超級英雄的熱潮，但未必每個人都分得清漫威及競爭對手DC旗下角色。（《復仇者聯盟4》海報）

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「劇透亂入」似乎成為潮流，有內地網民在微博惡搞劇情，將吳京「key入」上一集《復仇者聯盟3：無限之戰》電影截圖，訛稱是今集內容，聲稱「復仇者聯盟4太好看了，吳京出場那一刻全場沸騰了，他一舉砍掉了魁隆的頭顱，奪走寶石交給國家。美國隊長問他要不要加入復仇者聯盟，他說『NO, I am Chinese.』（不！我是中國人），那一刻所有人都流淚了！」改圖可見，魁隆問「What are you?」（你係「乜水」？），吳京再答「I am Chinese.」（我是中國人），即中國人在荷里活電影中拯救了全宇宙。

（綜合）

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