大媽深夜組團大笑養生　附近居民超困擾：還是跳廣場舞吧

你以為大媽界最潮活動是跳廣場舞？少年你真是太年輕了，近日內地不少大媽大叔紛紛組成「大笑團」一起練習大笑。他們晚上會聚於公園，三五成群圍圈仰天大笑，更配上不同動作，聲稱每日做就能夠養生。養生雖好，但哈哈大笑的聲音卻對公園附近的居民造成極大困擾，有人直指笑聲「讓人感到發慌」，更有居民「投降」，無奈稱：「你們還是跳廣場舞吧。」

內地大媽大叔們近日興起組團練習大笑，參與的人認為練笑能夠養生，有幫助變得健康長壽的功效。（滕訊視頻截圖）

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近日內地興起一輪「大笑團」熱潮，以大媽大叔為首的中老年人每晚會準時相約於公園，一起練習大笑。內地有傳媒就到福建的一個公園直擊大笑團練習，可見一到晚上8至9時，大媽大叔們就會準時到達，三五成群圍圈站好，然後發出一輪笑聲。

有居民投訴稱大笑團的笑聲十分滋擾，更稱寧願忍受廣場舞的音樂聲多於笑聲。（滕訊視頻截圖）

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單單開聲笑還是不夠，大媽大叔們更會配合不同動作及呼吸節奏，如彎腰觸碰腳尖，再起來攤開雙手大笑、舉高雙手大笑或是邊跳邊笑等，彷彿一同以笑聲合奏，狀甚詭異。原來這些中老年男女並非「撞邪」或存心騷擾，一同大笑的目的只為養生。有當地居民稱，大叔大媽們認為「笑一笑十年少」，相信「大笑養生法」能令他們更長壽，故每日準時到公園「練笑」。

不過他們的笑聲卻未能獲得他人歡迎，有居民投訴稱大笑團的笑聲十分滋擾，形容聽起來「不是那種自然笑」，反面是刻意的大笑，發出的噪音令人非常困擾。有居民更投降稱，寧願大媽大叔們唱歌跳舞，也不願走進公園時只聽到大笑聲，「你們還是換成跳廣場舞吧，好歹有個音樂聽，這『直擊靈魂』的笑聲實在撐不住啊」。

（綜合）

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