無品客人為買靚蕉每梳搣一條　超市出招對付仍難阻自私行為

想以最低價錢買到平靚正的貨品是人之常情，但卻不能以此成為影響別人的藉口。有網民日前於將軍澳一超市見到有街坊在生果區選購香蕉，但該名老友記街坊為了揀靚蕉，竟然於每梳蕉選出質素最好的一條「搣下」，令一梳梳香蕉頓時「散晒」。網民看過帖文均批評涉事街坊無公德心，更稱曾見過更過分的行為，如拆開貨品的包裝盒自行換貨等。 事後有網民再上載於超市拍下的照片，指出店方為防止再有人搣蕉就「先下手為強」，將一梳梳的香蕉以紅色膠帶捆起，不過網民都質疑該方法的效用，認為區區一條膠帶難以阻止無品客人。

有網民日前於將軍澳一超市見到有街坊選購香蕉時，竟然於每梳蕉選出質素最好的一條「搣下」，批評該行為缺德。（fb群組「將軍澳」圖片）

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有網民上周五（3日）於fb群組「將軍澳」發文，指於區內一超市目擊一名長者選購香蕉時，並非逐梳蕉購買，而是選出每梳蕉最新鮮、質素最好的一隻撕下，然後施施然前往付款，未有理會其他被弄至「散晒」的香蕉。樓主忍不住拍下相片發文斥責：「超市買蕉有得揀係好事，但顧己及人唔好搣到人哋啲蕉散曬，梳梳咁揻一隻咁買會好食啲？食唔到咁多就揀梳細啲嘅摵，影響少啲人自己買又買得開心！」

有網民事後貼出相片，指有超市以膠帶綑起香蕉，以阻止客人「搣蕉」，不過質疑做法無用。（fb群組「將軍澳」圖片）

帖文引起街坊共鳴，有網民批評涉事老友記行為無公德心，「真的爛咗揻OK嘅，花咗或樣子不太美又揻，真冇品」，更有網民稱曾見過更過分的行為，「見過一隻香蕉一個膠袋，職員話佢地，扮聽唔到」，「我見過揀橙的，當橙是波拋掉一個又一個」，「我見過楝士多啤梨，逐盒開黎換呀，啲員工阿姐見到都由佢」。

有街坊昨日再於群組貼出相片，稱超市為了阻止部分缺德顧客，於每梳香蕉加上紅色膠帶捆綁，希望減低出現「搣蕉」的情況，惟網民質疑該做法的成效，直言「啲缺德人照搣開，更加爛得多」，「無用嘅，要搣嘅自然會排除萬難」，甚至有人已目擊無品客人無視膠帶繼續搣蕉，「已經見過有人直接搣開張膠紙揀最靚嘅一條，其他唔要嘅『掟』返落蕉位」。

（fb群組「將軍澳」）