12歲輟學直播打LOL　王思聰邀加盟月入3萬　4年後現況卻令人唏噓

所謂「成名要趁早」，不過成名太早也不代表可以一直維持下去，「千億富少」、萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰曾簽下當時12歲的少年小新做電競主播，月入超過3萬元人民幣（約3.5萬港元），但4年過去，小新的現況卻令人不勝唏噓。

萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰都和小新合影過。（微博圖片）

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2015年，直播平台如雨後春筍，當時年僅12歲的小新開始玩英雄聯盟，憑着超強實力吸引了大班粉絲，曾經打到國服最強王者前10名，更被稱為「野區一霸」，就連萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰都和他合影過，更邀請他打職業賽，以及加盟其成立的直播平台「熊貓直播」。

​當時小新透過直播月入可達3萬人民幣，還沒有計算粉絲送的的禮物，當周圍的同學還在用父母錢上學的時候，小新已經能夠掙錢，令小新一心想要成為電競主播，最後在父母同意之下，小新決定輟學並專心直播打機。

當時年僅12歲的小新憑着超強實力吸引了大班粉絲，曾經打到國服最強王者前10名。（微博圖片）

大家都以為小新人氣會愈來愈大，前途一片光明，但後來小新的人氣卻一步步下滑。由於英雄聯盟在16年開始人氣下降，加上小新年紀較少，直播解說無新意，令不少粉絲漸漸厭倦。

​直到去年小新與王思聰終止合約，熊貓直播也在今年3月宣布破產關閉。失去靠山的小新，只好轉投其他直播平台，但人氣已大不如前，更沒有金主願意與他簽約。而且小新已輟學4年，要重返校園讀書也不容易，看到小新的近況令人不勝唏噓。

（綜合）