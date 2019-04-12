吉林6歲男童患腎病變胖　無法上學須留家休養　解悶做直播網紅

內地流行網紅直播，所有人都可以做主角，近日內地就有一位只有6歲的男童直播主「小石頭」，有多達280萬名粉絲。由於小石頭在家中沒有上學，引來不少網民批評，更有人認為其父母以此賺人氣甚至儉財，其實小石頭身患頑疾，免疫力變低，而他長期服用的藥物副作用會令人變肥，使父母不敢讓他上學，以免染病。小石頭的爸爸初斌和媽媽劉丹提到，兒子做直播之後，性格變得開朗，他們亦沒有收過網民們的捐款，只收取電商贊助及觀眾打賞，收入好的時候月入1至2萬元人民幣（約1.1至2.3萬港元）。

小石頭（左）的媽媽劉丹（右）表示，兒子曾經在醫院住了一年，當時一度吐血。（網上短片截圖）

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小石頭來自吉林長春，因為患上腎病綜合症，需要長期服用類固醇治病，小石頭現時身高不足1.1米，體重卻有約70斤（約77磅）。小石頭的父母解釋，他們的兒子之前曾經在北京兒童醫院住院一年，當時一度吐血至面無血色，第二日亦不能進食。最初孩子的藥費還可以靠存款支持，但之後就已經要賣樓醫病，如果病情穩定，只需要在家中休養吃藥，每月開銷約為數千元。

身患重病的小石頭除了服藥之外，生活亦有不方便的地方，例如不能吃肉，也不能走太多路，以免累倒。小石頭的父母說，由於兒子在外邊沒有小朋友願意和他玩，所以性格變得內向，小石頭自己都怕外出玩時會被人打。小石頭做了直播主之後，性格反而變得開朗，「能夠把這些粉絲當成朋友」。雖然有時候直播粉絲會捐錢，但小石頭的爸爸指他們一元都沒有收過，只收取電商的贊助和觀眾的打賞。

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小石頭之所以會做直播，是因為爸爸初斌直播期間，小石頭自己走到鏡頭之前說話，然後慢慢正式開始的。（網上短片截圖）

小石頭之所以會做直播，是因為爸爸初斌直播期間，小石頭自己走到鏡頭之前說話，然後慢慢正式開始的。小石頭在鏡頭前十分活潑，經常以不會造型出鏡，說出逗笑的話。不過小石頭的表演亦引起網民質疑，指其父母為了點擊率，可能毀了這個孩子的未來，「演技好自己演，別犧牲孩子當道具」，甚至有人覺得小石頭是被父母養胖了，「看着可憐的」。

小石頭的父母面對網民指控，其實這正是他們的「要害」，因為他們都希望兒子可以上學學習，和同學生活，但如果校內有同學生病，但小石頭免疫力低，很容易就會傳染給兒子，在家休養也是無奈的選擇。初斌說直播是否受歡迎並非重點，最希望的是有好醫院可以聯繫他們，做直播也是讓孩子鍛鍊一下語言，順道讓孩子解悶，畢竟家中可以做的事不多。

小石頭因病需要服藥，副作用之一是會變胖，圖為變胖前的小石頭。（網上短片截圖）

有兒童醫院的腎病專家提到，小石頭的病與免疫力有關，主要治療方法是服用類固醇，療程長度約為9至12個月，不過藥物副作用是會導致病人變肥，未來藥物劑量減少之後，體重就會慢慢恢復至發病之前。另外用藥亦會影響免疫力，所以有可能需要休學。

上海政法學院社會管理學院院長章友德表示，事件主要要看父母有沒有當孩子是牟利工具，對孩子身心發育有沒有負面影響，直播平台亦應該要有相關法例作出規範。

（澎湃新聞）

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