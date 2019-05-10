用摺杯外賣又唔洗　食物袋買湯麵險燙傷人　餐廳：有心環保唔係咁

生活中多環保不是錯，但也要想想會否麻煩到別人！有食肆員工網上撰文，直指並非不支持環保，但常遇離譜環保客，如有人以外賣杯買飲品，竟沒事先洗杯，有人硬要用食物袋買湯麵，險燙傷入袋同事，即使錯在客人，惟當店家一說不行，他們就即時上身鬧爆店家，該員工望大家環保前多想想是否可行，不要為難前線員工。

愈來愈多人關注環保，會自攜餐具容器到食店買外賣，惟也要考慮是否可行。（IG：haveabitefirst）

有餐廳員工網上撰文批評部分聲稱環保人士的不合理行為，令前線很為難。（fb網頁截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有自稱在餐廳工作的網民，在fb專頁「西客之道 Hispitality Secret」撰文，指曾遇不少麻煩的環保愛好者，他重申其餐廳歡迎大家自備容器買外賣，但不少人卻帶同不合理的餐具，結果令前線員工大感為難。

他舉例指曾有女客人買外賣凍飲，向員工提供摺杯，同事拿到水吧一拉開，竟見當中還有咖啡迹，明顯上次用完沒洗杯，故拆返問客人她會否即場洗杯或改用紙杯，沒料對方不覺自己有問題反而大大聲鬧人為何不幫忙洗杯，鬧餐廳「又話支持環保又唔肯做多幾步」，更聲稱要影相投訴，最終為息事寧人，同事只能委屈地洗杯。

樓主又指另有一次出現食客拿出食物袋要求外賣湯麵，惟該食物袋不隔熱又軟身，縱使表明很難處理，食客也只堅持「人哋米線舖都做到」，同事們強行嘗試，更差點燙傷，最終店家堅持不裝，食客則不停口投訴，稱不明為何別處可以其餐廳就不行，令人無奈。

這名餐廳員工重申，不是不支持環保，但確遇到不少沒禮貌的環保客，希望真的有心自備餐具買外賣的環保人士，多想想可行性而非認定別人奉旨要遷就，一不順意就威脅放上網，因為「真係會令人憎你哋！」

不少網民都認為，遇上這樣的不合理環保客，不能縱容要直指其問題，如那個沒洗的摺杯，員工應直接把飲品倒入不用再作爭拗，讓食客自行負責任，又指不應將矛頭指向環保，因環保沒問題，有問題的是以環保之名行西客行為的人。