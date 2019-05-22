婆婆唔拎籌入餐廳霸四人位唔願走　網民鬧爆：老就可以唔守規矩？

無論出外乘車還是到餐廳食飯，按指示排隊取籌是常識吧。有網民日前於facebook群組發文，稱到將軍澳一商場食飯時，一家四口推着嬰兒車進餐廳，但侍應安排的座位突然被一位無取籌的婆婆佔用，堅持不願離開。樓主遂直接坐於婆婆對面「抗議」，並指餐廳內有其他座位，婆婆見狀便與外傭轉位，惟由頭到尾均無取籌，令樓主相當不滿，直指婆婆是恃老賣老。

網民到將軍澳一商場食飯時，一名無取籌的婆婆搶先坐到其座位，令她相當氣憤。（fb群組「將軍澳」圖片）

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該名網民日前於fb群組「將軍澳」發文，稱周日一家四口帶同嬰兒車到新都城一餐廳用膳，入座後侍應安排他們由普通座位轉到「卡位」，但還未轉位時，一名無取籌的婆婆竟帶同外傭直接進入餐廳坐在卡位。侍應即要求她們讓出座位，惟婆婆坐下後不願離開，更稱「我坐喺到嘞，我坐先」。

樓主見狀直接坐於婆婆對面，要求她先取籌及離開座位，婆婆之後見餐廳內有另一梳化位，即帶同外傭轉位。樓主之後再看到，原來婆婆準備與一名女親友食飯，批評她恃老賣老，不按規矩排隊，「如果你只得一個阿婆嚟食野就話易安排，出面咁多人攞飛又唔係一個人，點解直入見位就坐呢？」，又質疑婆婆的家人不阻止她，「有啲唔知咩事的重以為我哋蝦佢老人家𠻹呀」。

該網民見婆婆不願離開，直接坐於婆婆對面「抗議」，要求她先取籌。（fb群組「將軍澳」截圖）

網民看過帖文，均批評涉事婆婆為老不尊，「老就可以唔守規矩？」，「長者不是大晒，都要值得尊重我哋先會尊重你，唔好成日以為自己大晒」、「侍應唔應該招呼呢種人，如果唔係一個二個直入啦」。亦有網民質疑婆婆的家人刻意讓她先到餐廳「搵位」，「個女人都好有問題，借阿媽去搶位唔使攞籌，等阿媽入去搶閘成功走入嚟坐，高招！」、「阿婆係被利用嗰個？」。

（fb群組「將軍澳」）