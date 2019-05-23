《權力遊戲》大結局分析！　HBO一代神劇最終爛尾有原因？

長達8年的一代神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）在今天終於迎來了大結局，不過最終季實在是太爛了，角色智商下線一路瘋狂被賜死，真是服了這兩位智障編劇。當然再爛尾也得有個結局，院長今天就把這個系列講完。

另外，騰訊視頻因介質傳輸問題無法如期上線，還沒有看劇的小夥伴，劇透慎點！

瘋女王的結局

硝煙彌漫的街上，Tyrion Lannister和Jon Snow等人目睹着一片慘狀。Tyrion Lannister想起Jamie Lannister，他不知道他倆是死是活，得去找個明白。

Tyrion Lannister到廢墟尋找Jamie Lannister和Cersei Lannister的屍體。（劇照）

Tyrion Lannister翻過廢墟，找到了Jamie Lannister和Cersei Lannister的屍體，這對摯愛的獅子姐弟，互相擁抱着死在了一起。（這裏和原著埋下的伏筆完全不同）

獅子姐弟互相擁抱死在一起與原著相同。（劇照）

大獲全勝的龍母俯首望去，君臨城（King's Landing）已盡歸其所有。強大的軍力和巨龍讓她非常膨脹，她開始不滿足，她想要“解放”全世界的人民，她想要打破暴君之輪。殊不知自己已成為“瘋女王”。（這裏龍母完全黑化，她的所有理想都化作軍隊的口號，這是兩個編劇的敗筆完全沒得洗）

龍母在最終季完全黑化。（劇照）

Tyrion Lannister再也無法忍受這個暴君，龍母也以背叛之名把他關進了牢。留下“甚麼也不懂”的Jon Snow，十分迷茫。

Jon Snow到最後一集仍然是“Know Nothing”。（劇照）

前腳Tyrion Lannister剛關進牢，後腳“甚麼也不懂”的Jon Snow就去找他。（這裏編劇真的是亂寫，Jon Snow去找Tyrion Lannister能幹甚麼？強行給自己背叛龍母找理由。）然後Jon Snow的人設也徹底崩塌，他一直堅信自己要做“正確的事”，就像在守夜人（Night's Watch）那裏一樣，那次他被親信背叛，這次則換成他背叛別人。

Jon Snow人設徹底崩塌。（劇照）

另一方面，龍母終於得到了自己的夢寐以求的鐵王座（Iron Throne），激動得心情難以平復。Jon Snow就氣勢洶洶的找來了。Jon Snow先找龍母理論一套，發現說不過，就開始耍陰招。反正今天也是520，這大豬蹄子就一頓花言巧語騙過了龍母。趁其不備，一刀拿到成就“Kingslayer”。（這倆編劇是腦子進屎了嗎？）

這一刀令Jon Snow亦成為了“Kingslayer”。（劇照）

Drogon飛來發現龍母已死，就把鐵王座噴了，帶着屍體飛走了。（這段劇情，院長真的罵不動了）

Drogon一怒之下將鐵王座燒燬。（劇照）

新王登基

下一幕，維斯特洛大陸所有的領主貴族都聚集在一起，來審判Jon Snow。此時Tyrion Lannister智商重新上線，話鋒一轉就聊到我們得選一個新的國王，只有他才有權力決定Jon Snow的生死。人在Grey Worm手裏，可他又不懂政治，就讓大夥兒選一個吧。

Grey Worm被輕易說服讓Bran Stark封帝，並讓Tyrion Lannister逃離一死。（劇照）

Tyrion Lannister繼續開始演講，然後就聊到了Bran Stark。（Tyrion Lannister這演講水準，和美國隊長有得拼啊）然後我們的三眼烏鴉，Stark家族最後的男性繼承者，瘸腿者Bran Stark微微一笑“你以為我推了8季的輪椅走到今天為了甚麼”（第4集Tyrion Lannister曾暗示過Bran Stark讓他成為北境之王，Bran Stark說對王位沒興趣，原來是Bran Stark嫌官小）

Bran Stark成為維斯特洛之王。（劇照）

看大家都同意Bran Stark當國王，Sansa Stark不樂意了，她要求北境獨立自己當女王。Bran Stark任命Tyrion Lannister當御前首相，這哥倆簡直是來唱雙簧的，所有人就看着他倆在這兒演。

Sansa Stark成為北境女王。（劇照）

另一方面，“Kingslayer”Jon Snow被派去當守夜人，看表情心裏肯定是一百個不情願。最後的結局當然是各回各家，各找各媽啦。

Jon Snow被派去當守夜人，與一眾親人道別。（劇照）

Stark家族何去何從？（點圖放大▼）

《權力遊戲》作為一代神劇，總算是畫上了一個爛尾的句號，能把原著浩大的格局拍成這樣，我是真服了這倆編劇。希望他倆能有自知之明在《星球大戰》那邊引咎辭職，別再糟蹋優秀IP了。同時，希望George R. R. Martin的第6卷能快點，安慰一下粉絲們的意難平。

《權力遊戲》第8季，大家就當是一個聲勢浩大的同人作品吧，想更深入的瞭解原著還是推薦去看書。

即睇《權力遊戲》最終季大結局精彩劇照▼

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